Il est presque temps pour les Oscars 2020! La cérémonie est l’un des événements les plus importants d’Hollywood, où les plus grandes stars viennent découvrir qui remportera les prix les plus prestigieux de l’industrie. L’événement existe depuis 90 ans et continue d’attirer les téléspectateurs de partout. Mais vous êtes-vous déjà demandé: quelqu’un nommé Oscar a-t-il déjà remporté un Oscar? Parlons-en.

Photo Oscar | Kevork Djansezian / .

Une brève histoire des Oscars

Fondée par Louis B. Mayer, co-fondateur de MGM Studios, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences s’est formée en 1927 en tant qu’organisation à but non lucratif qui visait à faire progresser l’industrie cinématographique, selon l’histoire. Deux ans plus tard, l’académie a accueilli la première cérémonie à l’hôtel Hollywood Roosevelt, honorant les films sortis en 1927 et 1928. Il n’y avait pas de diffusion et seulement quelques centaines d’invités étaient présents. Mais il est devenu un pilier de l’industrie du divertissement.

Des années plus tard, en 1939, l’académie a adopté le surnom d ‘«Oscar». Bien que rien n’ait été confirmé, il est allégué que la bibliothécaire et directrice générale de l’académie Margaret Herrick croyait que le trophée ressemblait à son oncle Oscar. Bien que nous aimerions vous montrer une photo, il n’y a apparemment aucune image à comparer.

Dans les années qui ont suivi, l’académie a décerné des milliers de trophées. Mais une personne nommée Oscar a-t-elle gagné quelque chose?

Un signe et une statue des Oscars exposés | Mark Ralston / . via .

Un Oscar a remporté les Oscars

Selon certaines informations, un seul homme nommé Oscar a remporté un Oscar: l’auteur-compositeur Oscar Hammerstein II. Il a remporté un trophée lors de la 14e cérémonie en 1942 pour la chanson «The Last Time I Saw Paris», qui figure dans la comédie musicale Lady Be Good (1941). Hammerstein a également remporté aux 18e Oscars en 1946 pour le morceau «It Might as Well Be Spring» de la comédie musicale State Fair (1945).

Bien qu’il soit le seul à avoir décroché un prix, de nombreux autres Oscars se sont rapprochés. Au moins quatre autres ont reçu des nominations – le plus récent étant le scénariste Oscar Brodney. Brodney a été nominé aux 27e Oscars en 1955 pour son travail sur The Glenn Miller Story (1954), un film biographique sur l’artiste éponyme qui a disparu en survolant la Manche en 1944.

Oscar Hammerstein II | Bettmann

Ce qu’il faut savoir sur les Oscars 2020

Les Oscars 2020 seront diffusés sur ABC à 20 h. ET le dimanche 9 février. Le thriller psychologique Joker est en tête avec 11 nominations. Viennent juste derrière avec 10 hochements de tête chacun sont The Irishman, Il était une fois à Hollywood et 1917. Les autres films qui ont reçu des nominations incluent Star Wars: The Rise of Skywalker, Little Women, Avengers: Endgame et The Lion King.

Les invités se réuniront au Dolby Theatre de Los Angeles, lieu de la cérémonie depuis 2002. Pour la deuxième fois de l’histoire, il n’y aura pas d’hôte. Mais il y a une liste de stars qui devraient monter sur scène pour remettre les prix. Dans l’ensemble, il semble que les téléspectateurs en réservent beaucoup. Alors gardez la télécommande à proximité.