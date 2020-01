Jeudi est une journée d’enregistrement record dans «Operación Triunfo» et, par conséquent, les candidats ont décidé d’utiliser le temps sans classe qu’ils avaient pour apporter du plaisir à l’Académie monter un micros drag pass. Plusieurs d’entre eux se sont habillés et maquillés pour l’occasion; cependant, Jésus n’a rien fait de drôle, critiquant plusieurs commentaires chargés de LGTBfobia Ils ont pris la réponse de leurs pairs.

Ariadna compose Gèrard dans ‘OT 2020’

Quelques heures plus tard, plusieurs des triomphes se sont rencontrés dans la salle et ont parlé de ce qui s’était passé. Ariadna a pris la voix chantante et leur a expliqué que ils devaient faire attention à ce qu’ils disaient lors du concours. “Quand Samantha est apparue portant du maquillage et une jupe, personne ne lui a rien dit et quand tu es apparue, toi (Rafa) maquillée et avec la jupe on t’a dit” comment dégoûtant “. Puis Il me semble que cela peut être mal compris et que quelqu’un peut se sentir mal“Ils sont, cependant, Rafa a défendu son ami et a assuré que ce n’était pas la même situation.

Le candidat de la semaine a continué de donner des exemples et a fait référence au commentaire contre les conservatoires que Jésus a fait il y a quelques jours: “Étant où nous sommes, nous devons savoir comment mesurer les mots afin de ne pas offenser”, a-t-il expliqué. “Je ne veux pas que cela ressemble à si je voulais crucifier Jésus quand ce n’est pas ça, j’ai dit: ‘regardez comment vous formulez les phrases.’ Tout comme vous dites avec une connotation de déconner, que je suis convaincu qu’il en est ainsi et “Rafa est mon collègue, comment dégoûtant, mais nous sommes collègues”, mais là-bas est quelqu’un qui ne le prend pas de cette façon et qui se sent mal“.

Jésus traverse le câble

Le thème étant apparemment terminé, peu de temps après Jésus, Rafa et Flavio se sont rencontrés dans la salle. Rafa a critiqué Ariane, déclarant que ce qui lui arrive, c’est “qu’il essaie d’entrer dans toutes les controverses”. Jésus, d’autre part, l’a accusée après avoir entendu ce qu’il a dit de lui: “Il le fait depuis qu’il est ici. J’en ai marre que chaque fois qu’il parle est de créer un moment de mauvaises vibrations et ça ne marche pas pour moi car le câble me croise“Rafa a soutenu son ami, commentant qu’il pense qu’il le fait” à cause de la posture. “” Le câble me traverse. Il m’a fallu beaucoup de temps pour supporter la traversée du câble et comment le câble passe à travers moi Troy va brûler“Avant cette déclaration d’intention, Rafa et Flavio ont approché son ami, essayant de le réconforter.

Jésus ternit ‘OT 2020’ avec ses commentaires

“Vous voyez le plumeau, hein?“Jésus est sorti quand il a vu Rafa et Bruno déjà préparés pour l’occasion et comment Ariadna a composé Gèrard.” Celui à nettoyer “, a répondu Rafa. Ariadna a également rejoint la réponse:” Mais quel plumeau, Jésus? “. Celui-ci, loin de changer son comportement, a continué de lancer des commentaires: “Stylo, stylo gay“Il a ri sous les critiques de ses coéquipiers, qui l’appelaient hétérobasique.” Celui qui va ressembler davantage à une femme est Gèrard, qui n’a pas de barbe. ” Quoi “le seul mâle ici est moi“.

Jésus, bouleversé par le commentaire d’Ariadna sur ‘OT 2020’

Mais les commentaires ont commencé plus tôt. Le doute de Gèrard quant à l’opportunité de se maquiller ou non pour la visite qu’ils allaient recevoir plus tard a ajouté aux déclarations que Bruno a publiées: “Jésus a dit qu’il était dégoûté”. Ce commentaire a dérangé Ariadna, qui a défendu ce qu’ils faisaient: “Eh bien, dégoûtez-le s’il veut le rendre malade Il me semblait que c’était de la merde qui disait à quel point c’était dégoûtant“Rafa et Bruno ont critiqué l’attitude de leur partenaire, expliquant qu’ils pensaient qu’il était mal de prononcer ces mots.

Quelques minutes plus tard, alors qu’ils allaient emmener Hugo et Gèrard à l’enregistrement de l’album, Jésus est revenu à la charge et a demandé à Hugo s’il allait se maquiller aussi. “Nous allons tous nous peindre, n’est-ce pas?” “Tout idiot“Jésus a ri, embarrassant à la fois Hugo et Anne avec sa réponse.” Tu serais très jolie “, lui dit Ariane, prenant la réponse que c’est déjà le cas.” Il semble incroyable que tu sois du Carnaval “, lui a reproché Rafa.”C’est une chose d’être un carnaval et une autre chose est d’être un scélérat comme toi, une pute“, A argumenté Jésus face à l’indignation du reste de ses compagnons.” Je le sais et je suis très fier que je suis plus que je ne l’apprécie “, a répondu le Cordoba, en admirant Anne et Ariane.

