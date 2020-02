Quels autres films étrangers ont été nominés pour le meilleur film?

Parasite a marqué l’histoire des Oscars en tant que premier film en langue étrangère à remporter le prix du meilleur film. L’histoire de Bong Joon Ho sur les escrocs vivant dans une famille riche a finalement franchi cette frontière. D’autres films en langue étrangère ont atteint la finale, mais ont perdu face à un film traditionnel en anglais.

Un parasite remporte le prix du meilleur film aux Oscars, notamment Cho Yeo-jeong, Park So-dam, Choi Woo-shik, Kang-Ho Song, Yang Jin-mo, Jin Won Han, Kwak Sin-ae, Ha-jun Lee, Yang-kwon Moon, Kang-ho Song, Yeo-jeong Jo, Bong Joon-ho et Sun-kyun Lee | Kevin Winter / .

Parasite était déjà en bonne compagnie avec ces autres nominés, mais si vous êtes intéressé par l’histoire derrière cette victoire historique, voici quelques-uns des autres films en langue étrangère que l’Académie a nommés dans le passé.

Un an avant «Parastie», «Roma» avait une bonne chance à l’Oscar du meilleur film

Le film d’Alfonso Cuaron 2018 Roma était un favori des Oscars. Cuaron a basé son drame en noir et blanc sur la bonne (Yalitza Aparicio) pour une famille mexicaine riche sur sa propre vie en grandissant. Roma a toujours remporté les Oscars du meilleur film en langue étrangère, du meilleur réalisateur et de la meilleure photographie, mais Green Book a finalement remporté le prix du meilleur film.

Yalitza Aparicio à Roma | Alfonso Cuarón / Netflix

Le succès de la Roma a été suffisant pour que Steven Spielberg lance une campagne pour disqualifier Netflix des nominations aux Oscars. Jusqu’à présent, Netflix est toujours là, car l’Irlandais a également reçu de nombreuses nominations.

En 2013, «Amour» était le seul candidat au prix du meilleur film en langue étrangère

Le film français Amour de Michael Haneke en 2012 était un drame brutal sur une victime d’un AVC de 80 ans (Emmanuelle Riva) qui voulait mettre fin à sa vie. Son mari (Jean-Louis Trintignant) a essayé de prendre soin d’elle, face à de plus en plus de résistance.

Emmanuelle Riva dans Amour | Films du Losange / Sony Pictures Classics

Amour a remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. L’Académie a nommé Haneke pour le meilleur réalisateur et le meilleur scénario et Riva pour sa performance. Argo a remporté le prix du meilleur film cette année-là.

“Babel” et “Letters From Iwo Jima” étaient des films en langue étrangère

Babel était une histoire multi-narrative traversant plusieurs cultures. En tant que tel, il contenait des histoires en espagnol, en japonais, en arabe et en langue des signes. Il y avait aussi une histoire américaine avec Brad Pitt et Cate Blanchett parlant anglais.

Les lettres d’Iwo Jima étaient un film de Clint Eastwood. Il a dirigé la perspective japonaise sur la Seconde Guerre mondiale en tant que compagnon de son film Flags of Our Fathers. Beaucoup de lettres sont en japonais avec des sous-titres anglais, mais il y a aussi des personnages anglophones et c’est une production hollywoodienne.

“Crouching Tiger Hidden Dragon” était le dernier nominé du meilleur film asiatique avant “Parasite”

L’épopée des arts martiaux d’Ang Lee a décroché un nominé pour le meilleur film. Lee devra se contenter du meilleur film en langue étrangère, de la meilleure photographie pour Peter Pau, de la meilleure musique originale pour Tan Dun et de la meilleure direction artistique pour Tim Yip. Gladiator a remporté le prix du meilleur film cette année-là.

Crouching Tiger Hidden Dragon était un film Hong Kong / Taiwanais. Les acteurs parlaient le mandarin. Parastie est un film coréen en langue coréenne.

«Life Is Beautiful» et «Il Postino» étaient des nominés aux Oscars italiens

Roberto Benigni a réalisé un exploit remarquable avec son film Life Is Beautiful de 1998. Il a fait une comédie sur l’Holocauste. Il gagnerait le meilleur acteur et le meilleur film en langue étrangère pour cela, et son compositeur Nicola Piovani gagnerait le meilleur score. Shakespeare in Love a remporté le prix du meilleur film

Roberto Benigni aux Oscars avec Sophia Loren (R) | Timothy A. Clary / . via .

Il Postino de 1995 était une histoire d’amour fantaisiste à propos d’un facteur avec un béguin. Il apprend la poésie d’un poète dont il livre le courrier, et ces poèmes, et tous les autres dialogues, sont en italien. Il Postino a obtenu la nomination du meilleur film mais pas le meilleur film en langue étrangère. Il a gagné pour le meilleur score, mais pas pour le meilleur acteur pour le regretté Massimo Troisi ou le réalisateur Michael Radford, mais Braveheart a remporté le prix du meilleur film.

Des films étrangers précédents nominés pour les Oscars du meilleur film

Pour terminer, voici quelques autres premiers films en langue étrangère qui ont décroché la nomination du meilleur film. Le film français de 1937, Grand Illusion, le film français / algérien de 1968, le suédois The Immigrants de 1971 et le cri suédois et les chuchotements de 1972.

Dans l’ensemble, seuls 12 films en langue étrangère se sont approchés d’un Oscar du meilleur film, et seulement 10 si vous disqualifiez Babel et Lettres d’Iwo Jima. Espérons que Parasite est le premier de nombreux.