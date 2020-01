Quels conseils Sarah Jessen a-t-elle donnés à Juliana Custodio à propos de son ex-mari?

Depuis le début de la saison 7 de 90 Day Fiancé de TLC, les fans ont été choqués par la relation non conventionnelle entre Juliana Custodio et l’ex-femme de son mari Michael Jessen, Sarah Jessen.

La différence d’âge de près de 20 ans entre le mannequin brésilien de 23 ans, Juliana, et Michael, 42 ans, un entrepreneur viticole du Connecticut et papa divorcé de deux enfants, a immédiatement soulevé des sourcils. Mais il est rapidement devenu clair que Juliana et Michael se souciaient vraiment l’un de l’autre et se connaissaient bien.

Il est également devenu clair que Juliana et Sarah n’avaient pas la jalousie et l’animosité que l’on pouvait attendre d’une ex-femme et d’une seconde femme. En fait, dans l’épisode de la fiancée des 90 jours du 12 janvier, «Choisis-moi», les deux femmes se sont rendues ensemble pour la robe de mariée de Juliana… et Sarah a même donné des conseils à Juliana sur la façon de gérer son ex-mari.

Sarah Jessen | Sarah Jessen via Instagram

Sarah a conseillé à Juliana de garder son argent séparé de celui de Michael

Sur “Choose Me”, Juliana a partagé avec enthousiasme qu’elle allait avec Sarah pour changer sa robe de mariée.

Et après s’être ouverte à Sarah sur son histoire troublée, y compris un mariage arrangé avec un homme plus âgé contrôlant au Brésil et ayant été victime de la traite en tant que jeune mannequin, Juliana a même déclaré qu’elle espérait devenir aussi proche que possible de l’ex-femme de son fiancé. “Je veux être amis. Son meilleur ami », a déclaré la star de 90 Day Fiancé.

Sur le chemin du montage, Sarah a demandé à Juliana: «Êtes-vous nerveuse à propos de la cérémonie ou de vous marier?»

“Les deux”, admit Juliana.

C’est à ce moment que Sarah a donné à la fiancée de Michael un indice pour que son mariage fonctionne. «Je pense que Michael a vraiment bon cœur», a commencé Sarah. “Mais vous travaillerez, et quand vous le ferez, ne lui donnez pas simplement votre argent. J’ai fait cette erreur. “

L’ex-femme de Michael a expliqué qu’elle lui avait simplement donné son chèque de règlement comme il l’entendait, et que cela avait créé un “déséquilibre de pouvoir” dans leur mariage depuis le début. Au lieu de cela, elle a suggéré que Juliana joue un rôle actif dans la gestion des finances.

Les stars de «90 Day Fiancé» ont discuté du pouvoir de Juliana sur Michael et vice versa

Ensuite, Sarah a posé à Juliana une question encore plus intime. “Avez-vous l’impression qu’il a plus de pouvoir sur vous que vous n’avez sur lui?”, S’enquit-elle.

Juliana sourit en répondant: «Il pense qu’il l’a fait, et je le laisse penser qu’il l’a fait.» Les deux femmes se sont émues de leurs expériences partagées avec Michael.

Enfin, Sarah a conseillé à Juliana de se rappeler qu’elle n’était pas la «domestique». Juliana a accepté, expliquant qu’elle avait déjà dit à son fiancé qu’elle n’allait pas toujours être celle qui cuisinait et nettoyait.

“Il fait un petit drame au début, comme” Je suis tellement occupé “et je me dis” Oh ouais, tellement occupé à jouer de la guitare “”, a plaisanté la star de 90 Day Fiancé.

Juliana a dit qu’elle savait qu’elle épousait l’amour de sa vie

Chez la couturière, Juliana a essayé sa superbe robe de mariée. Sarah ne tarit pas d’éloges sur la fiancée de son ex, jaillissant: «Mike va pleurer. C’est parfait.”

Les stars de 90 Day Fiancé ont partagé un moment de lien alors que Juliana a révélé qu’elle n’avait jamais vraiment aimé un autre homme que lui. “J’épouse quelqu’un que j’aime pour la première fois”, a-t-elle déclaré.

“Et je sais qu’il t’aime,” répondit Sarah les larmes aux yeux.

Pourtant, la jeune mannequin a avoué qu’elle était nerveuse à cause de son précédent mariage. “Après le jour de mon mariage, mon ex-mari est devenu une personne complètement différente”, a admis Juliana, ajoutant qu’elle avait peur que cela se reproduise. Elle a ajouté: “Je sais que j’épouse l’homme que j’aime, et j’essaie de me concentrer uniquement sur cela.”

Sarah a chaleureusement accueilli la fiancée de son ex dans la famille, lui prenant les mains et lui disant: «Ne sois pas nerveuse. Vous faites maintenant partie d’une grande famille. ”