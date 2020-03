Quels films et émissions Disney + originaux seront disponibles pour le lancement européen?

Disney + devrait être lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le 24 mars avec 26 séries et films originaux exclusivement sur le service, dont The Mandalorian et Togo.

Dans la plupart des cas, la série originale Disney + aura l’épisode 1 disponible au lancement. De nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine et disponibles sur le service tous les vendredis à 8h. À l’exception de Star Wars: The Mandalorian et The Clone Wars, qui seront lancés avec deux épisodes.

Voici un aperçu de ce que Disney + Originals sera disponible au lancement à travers l’Europe:

Aller

De Disney +, “Togo” est la véritable histoire inédite qui se déroule à l’hiver 1925 et qui vous emmène à travers le terrain perfide de la toundra alaskienne pour une aventure exaltante et édifiante qui mettra à l’épreuve la force, le courage et la détermination d’un homme, Leonhard Seppala, et son chien de traîneau, Togo

Journal d’un futur président

Dans la nouvelle série Disney + «Journal d’un futur président», nous voyons l’histoire d’origine d’un futur leader. Racontée à partir de la narration du journal intime d’Elena, une cubano-américaine de 12 ans, cette nouvelle comédie familiale suit son parcours à travers les hauts et les bas du collège, ce qui l’a mise sur la voie de la présidence des États-Unis. “Journal d’un futur président” a été inspiré par l’enfance de la créatrice Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend) et est produit par I Can et I Will Productions de Gina Rodriguez (Jane the Virgin). Rodriguez a réalisé le premier épisode et les stars invitées en tant qu’Elena adulte.

Échec de Timmy: des erreurs ont été commises

Réalisé par le cinéaste primé Tom McCarthy, «Timmy Failure: Mistakes Were Made» de Disney +, basé sur le best-seller du même nom, suit les exploits hilarants de notre héros décalé et mort, Timmy Failure, qui, avec son Total, un ours polaire de 1 500 livres, exploite Total Failure Inc., une agence de détectives de Portland. Oddball de l’école élémentaire, Timmy (Winslow Fegley), sans aucune certitude mais confiant, doit naviguer dans le monde des adultes autour de lui, y compris sa mère surchargée (Ophelia Lovibond), son petit ami bien intentionné (Kyle Bornheimer), son professeur / ennemi juré (Wallace Shawn) et un conseiller d’orientation mandaté par l’école (Craig Robinson), tous dans sa quête pour devenir le meilleur détective du monde.

Stargirl

«Stargirl» de Disney + est une histoire de passage à l’âge adulte tendre et décalée basée sur le roman pour jeunes adultes le plus vendu du New York Times, acclamé par la critique, sur un lycéen sans prétention qui se retrouve inexplicablement attiré par la nouvelle fille libre d’esprit , dont les manières non conventionnelles changent la façon dont ils se voient… et leur monde.

Disney Insider

DISNEY INSIDER est une docusérie qui emmène les fans derrière le rideau de The Walt Disney Company. La série ouvre le rideau de The Walt Disney Company comme jamais auparavant. Branchez-vous chaque semaine pendant que la série emmène les fans derrière des films, des parcs à thème, des destinations, de la musique, des jouets et plus encore. Chaque épisode propose trois histoires uniques qui capturent les moments magiques et la narration sincère qu’est Disney. Nous serons là en premier, pour partager nos histoires incroyables, et grâce à un accès inégalé, les fans verront la vraie magie derrière toutes choses Disney.

Un jour à Disney

«One Day at Disney» est une nouvelle collaboration entre Disney Publishing Worldwide et Disney + mettant en valeur les hommes et les femmes talentueux qui donnent vie à certaines des histoires les plus appréciées de Disney. Disney + comprend un long métrage documentaire et un court-métrage de 52 épisodes.

Choix de la litière

Une docu-série basée sur le film du même nom, mettant en vedette les histoires d’animaux d’assistance, de leurs dresseurs et de leurs compagnons humains. Suivez les six chiens adorables; Paco, Pacino, Tulane, Raffi, Amara et Tartan alors qu’ils se lancent dans une quête fascinante et pleine de suspense pour devenir Guide Dogs For the Blind, l’ultime carrière canine.

Mariages de conte de fées Disney

“Disney’s Fairy Tale Weddings” revient pour une toute nouvelle saison uniquement sur Disney +, avec de nouveaux couples, des performances musicales surprises, des apparitions inattendues, des célébrations captivantes et, bien sûr, beaucoup de magie Disney. Des engagements épiques avec caméras cachées aux mariages romantiques de contes de fées, chaque épisode présentera des histoires enchanteresses et des décors spectaculaires des destinations Disney du monde entier.

Star Wars: La guerre des clones

L’une des entrées les plus acclamées par la critique dans la saga Star Wars reviendra pour sa conclusion épique avec douze tout nouveaux épisodes. De Dave Filoni, réalisateur et producteur exécutif de “The Mandalorian”, les nouveaux épisodes de Clone Wars continueront les intrigues introduites dans la série originale, explorant les événements menant à Star Wars: Revenge of the Sith.

Court-circuit

Short Circuit est un programme expérimental où tout le monde aux Walt Disney Animation Studios peut présenter une idée et éventuellement être sélectionné pour créer un court-métrage original et innovant avec le soutien du studio et de leurs collègues artistes. L’objectif du programme est de prendre des risques, de faire émerger de nouvelles voix de narration diverses au Studio et d’expérimenter de nouvelles innovations techniques dans le processus de réalisation de films.

Durée de vie de la lampe

Bo Peep fait un grand retour dans Toy Story 4 de Disney et Pixar et elle ouvre la voie dans le tout nouveau court métrage d’animation de Pixar, Lamp Life. Lamp Life répond à la question de ce qui est arrivé à Bo depuis la dernière fois que nous l’avons vue dans Toy Story 2. Rejoignez Woody et Giggle McDimples alors que Bo raconte ses folles aventures. Le film est diffusé exclusivement sur Disney +.

Classe de magasin

Une nouvelle série de compétitions mettant en vedette des équipes de jeunes constructeurs, chargés de concevoir, de construire et de tester des créations uniques. Dans chaque épisode, un panel d’experts évaluera et testera leur travail en fonction de la créativité de conception et de la création de fonctionnalités. Dans l’épisode final, une équipe sera nommée «Shop Class» Champs.

Soyez notre chef (à venir le 27 mars)

«Be Our Chef», une nouvelle série de concours de cuisine inspirée de Disney, invite cinq familles diverses et gourmandes à créer des plats à thème, tous inspirés de la magie de Disney. Les familles s’affronteront pour une occasion unique de présenter leur propre plat signature Disney qui sera servi dans les parcs Disney. Dans chaque épisode, animé par la star de “The Office” Angela Kinsey, deux des cinq familles s’affrontent dans un défi de cuisine à thème, en utilisant les traditions familiales et les compétences acquises, tout en représentant leur famille à travers l’objectif de Disney. Les deux familles avec le plus de victoires se rendent à la finale spectaculaire, où elles se disputent le grand prix. La création de nourriture magique du gagnant deviendra alors un plat ou une friandise signature servi à Walt Disney World.

Bis

La productrice exécutive Kristen Bell rassemble d’anciens camarades de la comédie musicale d’un lycée, leur demandant de recréer leur performance originale lors d’une réunion de lycée pas comme les autres. Les émotions sont vives alors que les anciens élèves font face à des amitiés fanées, à d’anciennes flammes, au doute de soi et à une chorégraphie meurtrière. À travers tout cela, ces groupes d’amis improbables – avec l’aide des meilleurs de Broadway – pourraient bien réaliser une performance digne d’une ovation de comédies musicales bien-aimées comme The Sound of Music, Beauty and the Beast, Annie, et plus encore.

Forky pose une question

Forky, de Disney et Pixar Toy Story 4, est un projet d’artisanat créé à partir de déchets, il a donc des questions importantes sur le fonctionnement du monde, telles que: Qu’est-ce que l’amour? Qu’est-ce que le temps? Et bien sûr, la question la plus profonde de tous, qu’est-ce que le fromage? Il explore toutes ces questions et plus dans une série de 10 courts métrages.

Dimanches en famille Disney

Crafter extraordinaire, Amber Kemp-Gerstel, partage sa passion pour l’artisanat avec de jeunes familles dans une série de projets de bricolage inspirés de Disney. Chaque épisode met en évidence une propriété Disney bien-aimée différente avec un artisanat unique en son genre, conçu pour les familles à construire en équipe. Amber les guide à travers un processus étape par étape facile à suivre tout en explorant ce qui rend Disney si spécial pour chaque famille.

Projet Marvel Hero

La série, produite par Marvel New Media en partenariat avec MaggieVision Productions, révèle le changement remarquable et positif que plusieurs jeunes héros font dans leurs propres communautés. Ces jeunes héros ont consacré leur vie à des actes de bravoure et de gentillesse désintéressés, et maintenant, Marvel les célèbre comme les véritables super-héros qu’ils sont.

Pixar SparkShorts

Disney + sera la maison exclusive de SparkShorts, la série de courts métrages Pixar Animation Studios conçue pour découvrir de nouveaux conteurs et explorer de nouvelles techniques de narration à travers le studio. Il y a 6 shorts disponibles dont Float, Smash & Grab, Wind, Kitbull, Purl et Loop.

L’histoire de l’imagination

La série documentaire relate l’histoire de plus de 65 ans de Walt Disney Imagineering avec des scénarios parallèles des gens, de l’artisanat et de l’entreprise. Créée par Leslie Iwerks, réalisatrice et productrice nominée aux Oscars et Emmy-®, la série comprend des interviews exclusives et des images inédites des parcs Disney du monde entier.

Pixar dans la vraie vie

Dans cette série courte, les personnages Pixar prennent vie, surprenant de vraies personnes sur place et des téléspectateurs à la maison.

Le monde selon Jeff Goldblum

À travers le prisme de l’esprit toujours curieux et très divertissant de Jeff Goldblum, rien n’est comme il semble dans cette nouvelle série. Chaque épisode est centré sur quelque chose que nous aimons tous – comme des baskets ou des glaces – alors que Jeff tire le fil sur ces objets trompeusement familiers et dévoile un monde merveilleux de connexions étonnantes, de science et d’histoire fascinantes, de gens incroyables et de tout un tas de gros surprises idées et idées.

High School Musical: La série

La série scénarisée de 10 épisodes, qui se déroule dans le quartier réel de East High, où le film original a été tourné, suit un groupe d’élèves pendant le compte à rebours de la soirée d’ouverture de la toute première production de High School Musical de leur école. Avec des méta références et quelques éléments de style docu, c’est une version moderne du «classique» d’il y a 15 ans. Les spectacles fleurissent; les amitiés sont testées, tandis que de nouvelles se font; les rivalités éclatent; des chansons sont chantées; et les vies sont changées à jamais alors que ces jeunes découvrent le pouvoir transformateur que seul le théâtre du secondaire peut apporter.

Lady & The Tramp

Un récit intemporel du classique animé de 1955 sur un chien domestique primé et approprié et un vagabond dur mais aimable qui se lance dans une série d’aventures et, malgré leurs différentes formations, se rapproche et parvient à comprendre le vrai sens du mot “ maison ”. ” Avec Tessa Thompson (voix de Lady), Justin Theroux (voix de Tramp), Kiersey Clemons (Darling), Thomas Mann (Jim Dear), Janelle Monae (voix de Peg), Yvette Nicole Brown (Tante Sarah) et Sam Elliot ( voix de Trusty).

Star Wars: Le Mandalorien

La toute première série en direct de Star Wars est écrite et produite par le producteur et acteur nominé aux Emmy® Jon Favreau, avec Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars) réalisant le premier épisode. La série très attendue présente un casting de stars qui comprend Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. Se déroulant après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre, la série suit un tireur isolé dans les confins de la galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

De nombreux autres projets arriveront à Disney + dans le futur, tels que Big Shot, Muppets Now, Loki, Monsters At Work et bien d’autres de Marvel et Star Wars.

Quel Disney + Original attendez-vous avec impatience?

