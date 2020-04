Quels mouvements! Karol G danse comme ça dans un costume caoutchouté pour que tous voient OMG!

Karol G avec sa musique émouvante et entraînante, fait bouger la taille de plus d’un

04 avril 20207: 16 h

La Colombienne de son enfance a clairement indiqué qu’elle avait un talent pour la musique et, au fil des ans, elle a volé l’attention de tout le monde avec sa chanson «Mi cama», une chanson qui l’a propulsée au sommet.

Pendant de nombreuses années, Karol a ajouté des succès dans sa localité, et c’est jusqu’en 2017 quand, avec Bad Bunny, ils ont lancé «Now you call me», un grand succès qui l’a aidée à grimper la position dans le genre, ce qui a réussi à marquer un avant et un après dans sa carrière.

Elle est actuellement connue par beaucoup comme “LA BEBECITA”, surnom avec lequel son partenaire Anuel AA l’appelle avec amour et elle a répété à plusieurs reprises qu’elle aime ce qu’il dit.

Cette fois, Karol G surprend ses fans avec une vidéo publiée où il est vu sur scène en train de chanter “Pineapple” l’une des chansons les plus jouées de l’artiste, cette vidéo est en direct.

De plus, dans le matériel audiovisuel, la chanteuse est vue avec très peu de vêtements, ce qui fait ressortir tous ses attributs, elle porte également un corps noir qui rend son arrière très beau et une veste fuchsia accompagnée de bottes noires.

.