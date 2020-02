Quels ont été les 3 moments les plus choquants de la série?

Les téléspectateurs peuvent probablement se rappeler un certain nombre de moments «choquants» sur le pont inférieur.

Du premier groupe d’invités charter qui ont été expulsés du bateau après que le ragoût Kat Held ait trouvé de la drogue dans sa cabine, jusqu’à la grande romance entre le mec d’Eddie Lucas et le ragoût Rocky Dakota. Le jeu ci-dessous est prêt pour des événements choquants. Mais le producteur Courtland Cox souligne trois événements au cours des sept saisons de l’émission qui ont vraiment choqué l’équipe. Les événements se sont étendus du début de la série à un moment récent qui avait Internet en points de suture.

Kate Chastain, Adrian Martin, Ashton Pienaar | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

“C’est le genre de chose qui me fait revenir dans la série”, a déclaré Cox à The Daily Dish de Bravo. “Chaque saison, il y a cinq ou six moments comme celui-ci qui m’engagent tellement et qui m’inspirent tellement que j’aime, c’est pourquoi Below Deck est un spectacle étonnant que vous ne pouvez pas faire ailleurs.”

La seule expérience de mort imminente

Certains yachts ont connu des appels rapprochés ou des blessures importantes. Une infection féroce aurait pu lui coûter la jambe au matelot Brian de Saint Pern cette saison. De plus, le chef Ben Robinson a piraté ses doigts plus d’une fois. Mais Cox souligne l’expérience déchirante du «matelot à la mer» du matelot de pont Ashton Pienaar, qui a fait chuter les producteurs.

Des caméras ont capturé Pienaar traîné hors de la plate-forme de natation pendant la saison 6. Le matelot de pont Rhylee Gerber a tenté de saisir Pienaar alors qu’une corde le tirait dans l’eau. Elle a immédiatement appelé «l’homme à la mer», mais c’est un caméraman réfléchi qui a réussi à libérer la jambe de Pienaar de la corde, lui sauvant ainsi la vie.

“En tant que producteur, je suis dans la salle de contrôle et je ne peux voir que ce que les caméras tournent, donc je vois ce moment-là, je vois la corde commencer autour de la cheville d’Ashton et ensuite je le vois aller dans l’eau, et puis trois secondes plus tard, je vois une caméra se poser sur le pont du bateau. Et, en tant que producteur, je crie sur mes caméramans. Je dis: «Pourquoi ne tirons-nous pas? Que se passe-t-il? », A déclaré Cox au Daily Dish. “Et ce n’est que bien après le fait que je me rends compte que notre opérateur de caméra a posé sa caméra pour délier la ligne pour laisser Ashton libre de la corde dans laquelle il est empêtré.”

Mais ces événements ont également choqué les producteurs

Heureusement, Pienaar a vécu pour voir un autre jour (et une autre saison du spectacle). Mais quelques autres moments ont eu les mâchoires du producteur sur le sol. Stew Kat Held a tenté de se faufiler hors du bateau pendant la saison 1 après que Rosbach a dit à l’équipage qu’il était là pour la nuit. Rosbach avait un sens de l’humour à ce sujet car il pouvait la voir essayer de se faufiler sur les caméras de surveillance.

“C’est l’un de ces moments où c’est, c’est tellement parfait que ça se passe quand Lee le regarde et se moque de Kat qui descend du bateau. Vous ne pourriez pas mieux écrire cela que ce qui s’est réellement passé à ce moment-là », se souvient Cox. «En tant que producteur, regarder ces choses se produire vraiment sur le bateau, ce sont des choses qui, au milieu d’une production folle quand vous êtes fatigué, vous voyez ces moments et vous êtes comme, c’est complètement incroyable et magique. “

Cox souligne également que le grand “gâteau du pénis” révélé de la saison 7 est également assez choquant. Le chef Kevin Dobson a été invité à créer un phallus d’aspect réaliste pour garnir un gâteau de bachelorette. Lui et le ragoût en chef Kate Chastain étaient en guerre. Alors, elle l’a envoyé avec le gâteau garni de mousseux quand elle a su que le primaire s’était endormi. Rosbach et le reste des invités ont eu une belle conversation sur le travail caritatif. Et puis dans les promenades Dobson avec un gâteau graphique. “Kevin est terrifié par la réaction à cela, il tombe dans une dépression”, a déclaré Cox. “Vous ne pouvez pas écrire ces moments.”