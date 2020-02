Quels sont-ils et pourquoi y a-t-il des années bissextiles?

Ce serait un mensonge de dire que notre planète met 365 jours pour conclure son orbite autour du soleil, mais un peu plus. En fait 5 heures, 48 ​​minutes et 56 secondes de plus chaque année, ce qui ajoute une journée complète tous les 4 ans. C’est pourquoi nous avons une année bissextile et pourquoi février compte 29 jours tous les quatre ans.

Les Romains avaient le concept bis sextus décède avant calendas martii (répéter le sixième jour avant le premier jour de mars), ce qui correspond à une journée supplémentaire entrecoupée du 23 au 24 février. L’empereur Jules César a demandé à l’astronome alexandrin Sosdiciones de créer un calendrier alternatif au calendrier romain, qui était plus conforme à la rotation de la planète, et il a proposé un calendrier de 365 jours dont il avait besoin d’un jour supplémentaire tous les 4 ans pour s’aligner sur l’année solaire.

Des années plus tard, le pape Grégoire XIII a décidé de placer le jour supplémentaire proposé par le calendrier julien le 29 février.

Une année saute si elle répond aux critères suivants:

C’est un saut s’il est divisible par 4.

Mais ce n’est pas un saut s’il est divisible par 100.

Mais c’est un saut s’il est divisible par 400.

Pour cette raison, ils n’étaient pas des années bissextiles 1800 ou 1900, ni 2100 ou 2200, mais c’était l’année 2000.

