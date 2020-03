Qu’en est-il des menstruations dans l’espace?

Certes, nous nous sommes rarement demandé, et cela en dit déjà long sur nous, ce qui arrive au corps de l’astronaute lorsqu’il a sa période menstruelle dans l’espace. La question est pertinente car nous pensons toujours ensemble: que mangent les astronautes?, Comment les astronautes défèquent-ils?, Comment les astronautes urinent-ils? Et presque toujours, on ne peut pas le nier, nous avons l’image d’un homme dans la tête oubliant qu’il y a des femmes astronautes.

Nous recommandons également: Comment Neri Vela a emporté des tortillas dans l’espace et pourquoi sont-elles si importantes?

J’aimerais prendre un article du National Geographic sur le même sujet qui raconte comment les scientifiques de la NASA ont étudié les tampons de Sally Ride, la première femme américaine à voyager dans l’espace, avant son voyage. Les chercheurs ont pesé et examiné l’article sur l’hygiène féminine (tel que décrit par Wikipedia, pas moi), afin de ne pas dégager d’odeur forte dans une capsule d’espace confiné, et ont également examiné le nombre de tampons que Ride pouvait utiliser.

La chose la plus intéressante à propos de l’anecdote est que les ingénieurs ont emballé les tampons et mis des cordes connectées pour qu’elles ne flottent pas. Ce que l’article tente d’expliquer, c’est que la NASA les a vus noirs lorsque le sujet est apparu sous leurs yeux, car ils ne l’avaient jamais envisagé auparavant. L’une des questions qui a le plus tourmenté les experts était si le sang du corps d’une femme dans un environnement gravitationnel sortait ou non.

En fin de compte, les scientifiques ont dû faire des tests et ont découvert que l’utérus est conçu pour l’expulsion de fluides avec ou sans gravité. Mais ils ont également découvert que les coliques sont tout aussi ennuyeuses à la fois dans l’espace et sur Terre. Et c’est maintenant que le débat s’ouvre.

Les scientifiques ont évoqué la possibilité que les astronautes retardent leurs règles ou bloquent leurs menstruations grâce à des méthodes contraceptives orales. L’utilisation de contraceptifs ou de dispositifs intra-utérins est également suggérée, mais tout semble indiquer que la pilule est l’option à laquelle les astronautes sont le plus enclins. Et c’est que la NASA a un autre problème: les systèmes d’évacuation des fluides dans la Station spatiale n’ont pas été conçus pour que le sang menstruel coule avec l’eau, donc lLes astronautes préfèrent couper leur cycle jusqu’à leur retour sur Terre.

Que pensez-vous de ces mesures?

.