Quentin Tarantino Blockbusters War déclarée par le cinéaste – / Film

Suivant Quentin TarantinoLa chanson du cygne à Old Hollywood, le réalisateur Once Upon a Time in Hollywood déclare la guerre aux superproductions qui gouvernent New Hollywood. Tarantino apporte son soutien aux critiques continues de Martin Scorsese à l’égard des films Marvel et de leur domination du paysage de la culture pop, suggérant dans une nouvelle interview qu’il y a une «guerre des films» entre le tournage «original» et le «produit commercial» détenu par les conglomérats.

Dans une interview avec Deadline, Tarantino a exprimé son mécontentement face à la domination des films «IP à succès» sur le paysage de la culture pop. Le box-office et les conversations culturelles ont été dépassés par les films de super-héros et les films de franchise au cours des dernières années, “que ce soit les Marvel Comics, les Star Wars, Godzilla et James Bond”, a déclaré Tarantino. En conséquence, Tarantino a déploré: «beaucoup de films originaux [content] est sorti et a demandé à être vu, et a demandé à être vu dans les théâtres “, et n’a pas eu la chance:

“Pour autant que je puisse voir, le produit commercial qui appartient aux conglomérats, les projets que tout le monde connaît et a dans leur ADN, que ce soit les Marvel Comics, Star Wars, Godzilla et James Bond, ces films n’ont jamais eu de meilleure année que l’année dernière. Cela aurait été l’année où leur domination mondiale aurait été complète. Mais ce n’était pas le cas. À cause de ce que vous avez dit, beaucoup de commentaires originaux sur les films sont sortis et ont demandé à être vus, et à être vus au cinéma. Cela a fini par devenir une année vraiment très forte. Je suis vraiment fier d’être nominé avec les autres films qui viennent d’être nominés. Je pense que lorsque vous résumez l’année, c’est le cinéma qui ne tombe pas dans ce statut de preuve IP blockbuster, qui a fait son dernier stand cette année. “

Bien que Tarantino n’ait pas mentionné son film Once Upon a Time à Hollywood, 10 fois nominé aux Oscars, le réalisateur a ajouté qu’il était “vraiment fier d’être nominé avec les autres films” qui ne “tombent pas dans cette catégorie IP à succès”. Il a exprimé l’espoir que 2019 était l’une des années les plus fortes pour les films originaux et pourrait présenter la «dernière position» dans la guerre entre les films d’auteurs et les films à succès:

«C’est une année vraiment groovy. Pour combattre quelque chose comme Avengers: Fin de partie, qui pour le mois avant sa sortie et le mois suivant, vous ne pouviez pas parler d’autre chose. Ils ont essayé de le faire avec cette dernière Star Wars et je ne pense pas que cela ait fonctionné, mais vous ne pourriez pas monter sur United Airlines sans rencontrer tous les liens, et même la publicité sur la sécurité avait une scène Star Wars. “

Tarantino n’est que le dernier cinéaste à avoir formulé les mêmes critiques que Scorsese contre la domination des films de super-héros et de franchise, limitant ainsi les chances de projection de films plus petits et originaux. Comme Scorsese, Tarantino a exprimé son engagement envers les films sortis en salles et a résumé une conversation qu’il a eue avec le président de Sony Pictures Tom Rothman, en paraphrasant l’exécutif: «Si ce film [Once Upon a Time in Hollywood] est un succès, nous allons montrer aux gens dont ils ont besoin pour aller au cinéma pour le voir. Il y aura un intérêt, et ça va sortir, et les gens vont quitter leurs maisons pour le voir. C’est ainsi que l’industrie jugera si c’est un succès ou non. »

