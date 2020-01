Quentin Tarantino confirme la série Once Upon A Time

Après le succès qu’avait Once Upon A Time In Hollywood au cinéma, Quentin Tarantino prévoit d’étendre l’univers, mais à la télévision, avec une série basée sur Bounty Law, l’émission de cowboy dans laquelle Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) joue dans le film. Cela a été confirmé par le directeur du magazine Deadline dans une interview.

«Les épisodes de Bounty Law, je veux le faire, mais cela me prendra un an et demi. J’ai fini par écrire cinq épisodes d’une demi-heure. Je les ferai et les dirigerai tous. Il avait une introduction dans Once Upon a Time in … Hollywood, mais je ne le considère pas vraiment comme faisant partie de ce film, bien que ce soit le cas. Il ne s’agit pas de Rick Dalton jouant Jake Cahill. Il s’agit de Jack Cahill », a déclaré Tarantino.

Tarantino a expliqué que lors de ses recherches pour créer le spectacle fictif pour le film a fini par aimer l’idée de le réaliser, Il a même monté plusieurs scripts dans le style de la télévision occidentale des années 50.

«L’idée que je pourrais écrire quelque chose comme 24 minutes, où il y avait tellement d’histoire bondée dans ces émissions d’une demi-heure, avec un vrai début et un milieu et une fin. C’était aussi amusant parce que vous ne pouvez pas continuer à vous pencher et à explorer. À un moment donné, vous devez le terminer. J’ai vraiment aimé cette idée. J’ai écrit cinq épisodes différents pour une possible émission de Bounty Law en noir et blanc d’une demi-heure. »

Tarantino a déclaré qu’il n’était pas sûr que Leonardo DiCaprio voudrait être dans le projet, mais que s’il le faisait, ce serait formidable.

«Je vais donc probablement écrire sur trois autres épisodes, puis je le ferai. Dirigez chaque épisode. Ils durent une demi-heure. Cela ne me dérangerait pas de le faire pour Netflix, mais j’aimerais le filmer dans un film. Showtime, HBO, Netflix, FX. Mais j’aime aussi le fait que j’ai construit cette mythologie pour Bounty Law et Jake Cahill. »

