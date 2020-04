Quentin Tarantino dit qu’il voulait Laurence Fishburne comme Luke Cage

Quentin Tarantino a révélé qu’il voulait que Laurence Fishburne joue Luke Cage dans son film défait basé sur le personnage de Marvel.

Il était une fois… à Hollywood, le réalisateur Quentin Tarantino n’a pas encore fait de film de bande dessinée, mais il l’a presque fait dans les années 90. Il est bien connu depuis un certain temps qu’il voulait faire un film de Luke Cage dans la veine de Jackie Brown. Cependant, l’incursion de Quentin Tarantino dans les films de bandes dessinées n’a jamais eu lieu.

Quentin Tarantino était récemment sur le podcast 3 Girls, 1 Keith d’Amy Schumer, où il a révélé que l’une des raisons pour lesquelles son film Luke Cage n’avait jamais été tourné était parce qu’il voulait Man of Steel et Ant-Man et la star de Wasp Laurence Fishburne comme Power Man:

«Il y a eu un temps avant que toute cette merde Marvel ne sorte. C’était après Reservoir Dogs, c’était avant Pulp Fiction, et j’avais pensé à faire “Luke Cage”. En grandissant j’étais un grand collectionneur de bandes dessinées, et mes deux préférés [comic books] étaient Luke Cage: Hero for Hire, plus tard Luke Cage: Power Man et Shang-Chi: Master of Kung Fu. Tous mes amis me disaient: «Non, non, non, mec, ça doit être Wesley Snipes. Et je dis: «Eh bien, regardez, j’aime Wesley Snipes, mais je veux dire, Larry Fishburne est pratiquement Marlon Brando. Je veux dire, je pense que “Fish” est l’homme. “”

Voici le synopsis de la série de Netflix:

Après avoir effacé son nom, Luke Cage est devenu une célébrité dans les rues de Harlem avec une réputation aussi à l’épreuve des balles que sa peau. Mais être si visible n’a fait qu’augmenter son besoin de protéger la communauté et de trouver les limites de qui il peut et ne peut pas sauver. Avec la montée d’un formidable nouvel ennemi, Luke est contraint de faire face à la ligne fine qui sépare un héros d’un méchant.

Luke Cage met en vedette Mike Colter comme héros titulaire, Simone Missick comme Misty Knight, Theo Rossi comme Hernan Alvarez / Shades, Gabrielle Dennis comme Tilda Johnson, Mustafa Shakir comme John McIver / Bushmaster et Alfre Woodard comme Mariah Dillard / Black Mariah.

Luke Cage est maintenant disponible sur Netflix.

