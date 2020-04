Quentin Tarantino écrit des critiques de films et personne ne l’avait remarqué

Il est impossible de ne pas nommer Quentin Tarantino en pensant aux meilleurs réalisateurs d’aujourd’hui et probablement des dernières années, car il nous a donné de véritables joyaux cinématographiques qui sont restés dans la culture populaire. Après avoir tourné son dernier film, Il était une fois… à Hollywood Il a dit qu’il prendrait sa retraite pendant quelques mois pour passer du temps avec sa femme et son fils, mais cela ne signifie pas qu’il abandonnera complètement son travail.

En plus de nous apporter de grands films tels que Pulp Fiction, Kill Bill ou Reservoir Dogs, Tarantino est un grand fan du septième art, à tel point qu’il possède son propre cinéma, le New Beverley Cinema de Los Angeles.. Là, le réalisateur projette certains des films qui l’ont aidé à devenir l’un des esprits les plus importants de la cinématographie aujourd’hui, bien que Il prend également le temps d’écrire sur ces histoires qui l’ont marqué lorsqu’il a voulu s’y consacrer professionnellement..

Il s’avère qu’un utilisateur de Reddit – apparemment avec beaucoup de temps – Il s’est rendu compte que Quentin Tarantino a profité de ces jours loin des caméras et des plateaux de tournage pour gagner les critiques de ces bandes projetant parmi lesquels se distingue le film de kung-fu taiwanais de 1978, Aiguilles fatales vs Poings fatals, l’adaptation de 1974 de Daisy miller Peter Bogdanovich et Cibles 1968.

Et comment pouvez-vous vous y attendre, bon Quentin les passe en revue comme une plongée du cinéma comme il pourrait le faire, écrivant en détail le scénario, l’intrigue et avec beaucoup de références sur la manipulation des caméras et la vision de chacun de ces réalisateurs, un vrai rêve pour tous ceux qui pensent se consacrer à la réalisation tout en ayant sous la main les influences de quelqu’un d’aussi grand dans l’industrie que Tarantino.

Vous avez peut-être décidé de laisser votre carrière derrière de grandes productions, mais avec ce genre d’actions Quentin Tarantino nous montre qu’il ne peut jamais quitter le cinéma ou vice versa. Si vous voulez vérifier les critiques de ce réalisateur, vous pouvez les jeter ICI et nous vous laisserons ensuite le récent entretien que nous avons eu avec lui à propos de son dernier film, Once Upon a Time .. à Hollywood: