Quentin Tarantino et son épouse Daniella annoncent la naissance de leur premier enfant

Quentin Tarantino et son épouse Daniella ont annoncé la naissance de leur fils aîné.



Quentin Tarantino est officiellement père.

Matt Winkelmeyer / .

Selon le Jerusalem Post, le célèbre réalisateur et sa femme, l’actrice / mannequin israélienne Daniella Pick, ont accueilli leur premier fils samedi.

“Daniella et Quentin Tarantino sont heureux d’annoncer la naissance de leur premier enfant”, a déclaré son représentant dans un communiqué à TMZ et E! Nouvelles.

Tarantino a rencontré Daniella en 2009 alors qu’il était en Israël pour promouvoir Inglourious Basterds. L’enfant est né à l’hôpital Ichilov de Tel Aviv.

Tarantino a remporté le Golden Globe du meilleur scénario cette année pour son nouveau film, Once Upon A Time In Hollywood. Tout en acceptant le prix, Tarantino a remercié Daniella en hébreu et a déclaré: “Je ne peux pas avoir de conversation maintenant, mais je connais beaucoup de mots en hébreu.”

Tarantino a déclaré que la naissance de son enfant l’inspirerait à en apprendre davantage sur l’hébreu en disant: «Évidemment, je vais apprendre. Je ne veux pas que mon garçon ou ma fille parle une langue que je ne comprends pas. “

Le couple a annoncé que Daniella attendait en août 2019. Un représentant a confirmé la nouvelle à People en déclarant: “Daniella et Quentin Tarantino sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent un bébé.”

Tarantino et Daniella se sont mariés en novembre 2018. C’est la première fois que le réalisateur de 56 ans se marie.

