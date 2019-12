Quentin Tarantino pourrait ne pas se tourner vers un film "Star Trek" après tout

Quentin Tarantino, dans l'espace?

Quentin Tarantino est clairement un homme qui valorise l'héritage. Et pourquoi pas? L'homme a sans doute amassé le plus grand répertoire de l'histoire cinématographique (bien que certains puissent jeter Fincher, Hitchcock et Scorcese confortablement dans le mélange), et il n'est pas surprenant qu'il valorise la cohérence à tous les niveaux. Par conséquent, quand il a commencé à parler de son implication potentielle dans un J.J. Abrams-écrit Star Trek film, certains ont rapidement réagi avec un optimisme prudent. D'autres se méfiaient de Tarantino s'attachant à une franchise populaire, mais stylistiquement de niche; il suffit de dire que les réponses étaient partagées. Ian Gavan / . Il semblerait que Tarantino lui-même connaît une lutte interne similaire. Un nouveau rapport de Deadline cite le réalisateur comme ayant dit: «Je vais peut-être m'en éloigner, mais nous verrons. Je n'ai pas complètement décidé ou parlé à toute personne impliquée. Rien n'est officiel. »Même si cela ne veut pas dire qu'il a complètement abandonné le navire, soudain un Tarantino à la barre Star Trek passion project se sent plus proche de l'opéra spatial que de la réalité. Pour ceux d'entre vous qui se disent cinéphiles, seriez-vous intéressé à regarder un Star Trek film réalisé par Quentin Tarantino? Ou préférez-vous le voir gérer ses propres histoires et personnages originaux pour son dixième et peut-être dernier film? Après tout, il y a eu des rumeurs croissantes entourant Tuez Bill 3, directement de l'homme lui-même … (via)