Quentin Tarantino réfléchit à l’échec de «Grindhouse» au box-office

À ce jour, l’une de mes expériences cinématographiques préférées de tous les temps a été de voir Grindhouse sur grand écran avec toute ma famille en 2007, une double facture de Quentin Tarantino«S Preuve de décès et Robert Rodriguez«S Planet Terror qui présentait de fausses bandes-annonces prises en sandwich entre elles et dirigées par Eli Roth, Rob Zombie et Edgar Wright.

C’était un pur bonheur, très franchement, une expérience de retour sauvage et folle qui a fonctionné comme un charme sur la bonne foule. Le problème? Eh bien, le public cible n’était pas très important. L’expérience Grindhouse a été un échec total ici aux États-Unis, ne rapportant que 25 millions de dollars au box-office sur un budget de production déclaré d’au moins 53 millions de dollars. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Répondant aux questions des fans pour Empire, Tarantino a réfléchi au box-office de Grindhouse et a offert la dure et froide vérité sur le concept: il n’a tout simplement jamais eu d’attrait de masse pour commencer.

“Avec Grindhouse, je pense que Robert et moi sentions que les gens avaient un peu plus un concept de l’histoire des doubles fonctionnalités et des films d’exploitation. Non, ils ne l’ont pas fait. Du tout. Ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils regardaient», Admet Tarantino. “Cela ne signifiait rien pour eux, d’accord, ce que nous faisions. C’était donc un peu trop cool pour l’école. “

Ces commentaires ont été initialement publiés par Empire en juillet 2019, notons-le, mais Empire Online n’a publié la session complète de questions / réponses avec Tarantino cette semaine.

Indépendamment de combien d’argent Grindhouse a fait (ou n’a pas fait) au box-office, il est indéniable que l’influence de l’expérience a été énorme. Grindhouse a engendré une toute nouvelle génération de films de style rétro qui ont été coupés dans un tissu similaire, notamment Machete et Hobo With a Shotgun – qui étaient tous deux des retombées directes de Grindhouse.

C’est un héritage que de nombreuses réussites au box-office ne pouvaient que rêver d’avoir.