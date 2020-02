Quentin Tarantino révèle le destin de Rick Dalton

Êtes-vous curieux d’entendre ce qui est arrivé à Rick Dalton, l’acteur (joué par Leonardo DiCaprio) dont la spirale descendante a marqué le centre de Il était une fois à Hollywood? Eh bien, Quentin Tarantino lui-même a récemment révélé le sort du personnage dans une interview avec The Wrap – une explication qui donne une certaine fermeture au personnage tout en démontrant également la profonde connaissance de Tarantino de la culture pop.

“Tout l’incident avec le lance-flammes et les hippies a eu beaucoup de jeu”, Dit Tarantino. «Personne ne sait vraiment ce que c’était, mais c’était toujours un gros problème. Et c’est une grosse affaire qu’il les ait tués avec le lance-flammes, avec l’accessoire de l’un de ses films les plus populaires. Il recommence donc à être sollicité. Je veux dire, pas en demande comme Michael Sarrazin à ce moment-là était en demande, mais il a une certaine publicité et maintenant tout d’un coup, The 14 Fists of McCluskey joue plus sur Channel 5 pendant la semaine de combat et tout ça. Et donc on lui offre quelques fonctionnalités – celles à petit budget, mais celles en studio. Mais le truc, c’est que sur le circuit épisodique de la télévision, il est maintenant un plus grand nom. Ce n’est pas tout à fait Darren McGavin, d’accord? Darren McGavin serait payé le plus élevé possible en tant qu’invité à l’époque. Mais Rick est là où John Saxon était, peut-être juste un peu plus haut. Il gagne donc beaucoup d’argent et fait les meilleurs spectacles. Et les épisodes sont tous construits autour de lui. »

En d’autres termes, Dalton n’a pas tout à fait atteint les sommets établis précédemment dans sa carrière, mais il a quand même trouvé la gloire grâce à l’incident du lance-flammes.

“Donc, au lieu de faire Land of the Giants et Bingo Martin, maintenant il est le méchant de Mission: Impossible, et c’est son épisode,” Tarantino a continué. «Oh, et il fait un spectacle de Vince Edwards, Matt Lincoln. Ou un spectacle de Glenn Ford, le comté de Cade. “Et c’est un gros problème, parce qu’il a fait Hell-Fire Texas” avec Glenn Ford et ils ne s’entendaient pas vraiment. Mais maintenant, ils enterrent la hache de guerre et ils font tout pour que les deux gars le fassent ensemble. Et puis il fait quelques téléfilms de Paul Wendkos. Et vous savez, il va bien. ”

Cela semble en fait approprié. Cependant, je serais également curieux de voir où Cliff Booth (Brad Pitt) et Sharon Tate (Margot Robbie) se retrouvent dans cette chronologie alternative.

Le casting d’ensemble massif pour le film comprend Leonardo DiCaprio (Les disparus), Brad Pitt (Club de combat), Margot Robbie (Suicide Squad), Timothy Olyphant (Régime Santa Clarita), Michael Madsen (Sin City), Tim Roth (Selma), Damian Lewis (Des milliards), Luke Perry (Le cinquième élément), Emile Hirsch (Coureur de vitesse), Lena Dunham (Les filles), Dakota Fanning (L’aliéniste), Margaret Qualley (The Nice Guys), Maya Hawke (Choses étranges), Clifton Collins (Pacific Rim), Keith Jefferson (Les huit haineux), Nicholas Hammond (Le son de la musique), James Marsden (Westworld), Julia Butters (Transparent), James Remar (48 heures), Scoot McNairy (Arrêter et prendre feu), Kurt Russell (Furieux 7), Bruce Dern (Nebraska) et Al Pacino (Scarface).

Situé à Los Angeles à l’été 1969, Il était une fois à Hollywood se concentre sur un acteur de télévision masculin du nom de Rick Dalton (DiCaprio) qui a eu une série occidentale à succès et cherche un moyen de se lancer dans le cinéma. Son acolyte Cliff Booth (Pitt) – qui est aussi son double cascadeur – cherche la même chose. Le meurtre horrible de Sharon Tate (la voisine de Rick dans le film, dépeinte par Robbie) et de quatre de ses amis par le culte des disciples de Charles Manson sert de toile de fond à l’histoire principale. On dit que le film est similaire à une «tapisserie de type Pulp Fiction» qui couvre un groupe de personnages au cours de cet été.

