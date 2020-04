Quentin Tarantino voulait croiser ‘Reservoir Dogs’ et ‘Pulp Fiction’

À Quentin Tarantino on se souvient de lui pour avoir fait de super films, qui sont généralement chargés de personnages assez intéressants avec beaucoup de violence que nous aimons tant.

En 1992, le réalisateur a libéré Chiens de réservoir, Où il nous a montré en quoi consistait sa proposition de film, mais deux ans plus tard, il surprendrait le monde avec Pulp fiction, Que beaucoup considèrent comme le meilleur film de leur filmographie mais, Pouvez-vous imaginer que ces deux histoires se seraient réunies en une seule?

Eh bien, dans une récente interview que The Hollywood Reporter a faite à l’acteur Michael Madsen – Qui a joué M. Blonde dans le premier long métrage de Tarantino – a dit des choses très intéressantes sur les premières années du réalisateur.

En plus de se souvenir de sa participation à ce film, a parlé de la relation entre son personnage (dont le vrai nom était Vic Vega) et l’emblématique Vincent Vega de Pulp Fiction.

Et c’était juste là quand il a dit que à un moment donné, le grand Quentin Tarantino a eu la grande idée d’unir ces deux énormes films.

Selon Madsen, l’intrigue se concentrerait davantage sur une préquelle avec les frères Vega en vedette, et se concentrerait sur des années avant les événements de Reservoir Dogs et Pulp Fiction.

«Le film allait commencer avec la libération de deux d’entre eux de prison dans différents États. Et nous avons ouvert un club à Amsterdam ”Dit Michael Madsen.

Cela aurait beaucoup de sens puisque, comme vous vous en souviendrez, Pulp fiction Tout a commencé avec l’arrivée de Vincent à Los Angeles après avoir passé un bon moment dans la capitale des Pays-Bas.

A propos d’apparaître dans cette grande combinaison d’histoires, Madsen a dit que lui et John Travolta étaient tous les deux trop vieux au moment de jouer les jeunes versions de ses personnages, donc je Tarantino avait en tête de chercher deux acteurs qui leur ressemblaient le plus afin que l’intrigue ait plus de sens.

«L’idée lui est venue que ce seraient les frères jumeaux de Vic et Vincent, qui se sont rencontrés après la mort de leurs deux autres frères. C’était très compliqué, mais quand Quentin commence à discuter d’une idée, il est très facile de la concrétiser. », A mentionné l’acteur.

Comme nous connaissons cette intrigue que nous n’avons jamais vue (ni ne verrons-nous) dans les cinémas, mais savoir que Tarantino y réfléchissait nous montre qu’il avait de grands projets pour ses deux premiers films. Maintenant, nous restons aussi bons Vincent Vega.