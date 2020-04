Quentin Tarantino vous dit quels films regarder sur son nouveau blog de critique

Comment tout le monde connaît le réalisateur Quentin Tarantino est un amoureux du cinéma, au-delà d’être le protagoniste du médium, et pour le prouver, il vient d’ouvrir un blog où il se consacre à la revue, au commentaire et à la recommandation vos films préférés.

Le site s’appelle New Beverly Cinema et en ce moment il y a plusieurs commentaires sur les œuvres essentielles du kung-fu, des westerns spaghetti et plus encore. La chose intéressante est que les autres critiques ont constaté que tous les films dont Tarantino parle ne sont pas bons, mais d’où la valeur du site: ce sont les films qui ont fait de Tarantino le réalisateur qu’il est aujourd’hui, donc quelque chose de bien doit avoir .

Mais New Beverly Cinema est plus qu’un blog, c’est un vrai site situé au 7165 Beverly Blvd. C’était une fabrique de bonbons, une brasserie et une salle de cinéma, jusqu’à ce qu’il devienne un film porno en 1978. Il y a environ 10 ans, Quentin Tarantino était il devint propriétaire du cinéma, lui rendit son ancienne gloire et devint son programmateur. Les films dont il parle sont projetés sur grand écran, ce qui est certainement un plus.

“Je veux que New Beverly soit un bastion pour les films 35 mm. Je veux que cela représente quelque chose. Lorsque vous voyez un film sur le calendrier New Beverly, vous n’avez pas à demander s’il sera affiché en DCP ou 35 mm. Vous savez qu’il joue à 35 ans parce qu’il est New Beverly “, explique le réalisateur.

Pour le moment, nous ne pouvons pas aller au cinéma, mais nous pouvons suivre les recommandations de Tarantino et gagner plusieurs marathons avec ses recommandations. Vous pouvez commencer à le lire ici.

.