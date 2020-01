Qu’est-ce que cela signifie que Netflix est le studio avec le plus de nominations aux Oscars 2020?

Le 13 janvier, Netflix a remporté 24 nominations pour la grande cérémonie de remise des prix du cinéma mondial. C’est plus que toute autre entreprise de médias dans l’industrie cette année, étant la première fois dans l’histoire des Oscars, que le studio avec le plus de nominations est un service de streaming.

La réalisation de Netflix, en grande partie grâce à la performance de The Irishman and Marriage Story, illustre une nouvelle attitude de l’Académie envers les services de streaming. Celui qui n’était pas toujours bon pour le dire doucement. Cependant, je pense qu’ils ont compris la leçon que Bluckbuster ne pourrait jamais: Si vous ne vous adaptez pas aux changements imminents de votre industrie, vous disparaissez.

Le combat entre Netflix et l’Académie, qui semble disparaître, est assez particulier. Un qui pourrait même être considéré comme naturel, car peu de changements se produisent sans résistance dans ce monde. Ce conflit de Netflix avec l’industrie en général a dû gagner sur tous les fronts possibles: les créateurs, les propriétaires de cinéma et l’Académie.

Le plus gros problème de Netflix était avec les propriétaires de salles de cinéma. Traditionnellement, le Hollywood Studios et même Amazon ont convenu qu’un film devrait d’abord être diffusé dans une salle de cinéma pendant 90 jours avant d’être disponible sur un site de vidéo en streaming. Quelque chose que Netflix était ridicule, car ils n’ont jamais été intéressés à gagner de l’argent au box-office. Il s’agit plutôt de prestige et de gagner des abonnés.

Pour être éligible en tant que film en compétition aux Oscars, Netflix doit projeter ses films dans les salles de cinéma pendant au moins une courte période. Les règles d’éligibilité de l’Académie exigent un film pendant au moins sept jours consécutifs dans un théâtre commercial du comté de Los Angeles. Le film doit également être projeté au moins trois fois par jour, avec au moins une projection entre 18 heures. et 22 h Pour ce que Netflix a proposé une pièce merveilleuse: achetez votre propre cinéma. Ainsi, le service de streaming n’a plus à s’appuyer sur des tiers pour montrer ses films au public et accessoirement, participer aux Academy Awards.

Roma d’Alfonso Cuarón a été le premier film à changer le jeu. Il a été le premier à être nominé pour le meilleur film lancé dans un service de streaming. Bien que le film n’ait pas gagné, il a obtenu le meilleur long métrage international, le meilleur réalisateur et les meilleurs prix cinématographiques. Cela a non seulement prouvé que Netflix peut créer un contenu de qualité, tout comme un studio traditionnelCela a également aidé à convaincre les propriétaires de salles de cinéma indépendants d’autoriser la projection de futurs films Netflix dans leurs cinémas.

Ces 24 nominations Netflix peuvent-elles être considérées comme l’acceptation officielle de la défaite de l’Académie? Se pourrait-il qu’en seulement six ans, Netflix ait réussi à renverser un système qui fixe les règles depuis 92 ans? Ces questions recevront une réponse dans le temps, cependant, 2020 est l’année où la guerre commence pour être le géant du streaming, quelque chose qui fera pencher la balance encore plus dans les récompenses suivantes vers les studios de streaming. De plus, ils n’ont qu’à reproduire ce que Netflix a fait pour entrer dans le jeu.