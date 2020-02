Qu’est-ce que Drill Music, le genre hip-hop popularisé par Pop Smoke et d’autres?

L’industrie de la musique pleure la perte du rappeur de Brooklyn Pop Smoke, tué lors d’une invasion de domicile à Beverly Hills. Pop Smoke était une nouvelle étoile montante dans l’industrie et allait probablement être l’un des plus grands nouveaux artistes de 2020. Sa musique était principalement de la perceuse, une forme de musique piège qui a également augmenté au cours des dernières années.

Pop Smoke en 2020 | Claudio Lavenia / .

Pop Smoke était au bord de la célébrité

Pop Smoke, dont le vrai nom était Bashar Barakah Jackson, était une star montante du hip-hop. Son hit révolutionnaire était «Welcome to the Party», qui a ensuite publié des remixes mettant en vedette les rappeurs Nicki Minaj et Skepta.

Ses autres chansons majeures comprenaient «Gatti» avec Travis Scott, qui figurait sur l’album de compilation de Cactus Jack, JACKBOYS.

Sa deuxième mixtape, Meet the Woo 2, est sortie plus tôt ce mois-ci et proposait des collaborations avec des artistes comme A Boogie wit da Hoodie, Quavo et Nav. La mixtape comprenait également la chanson à succès, “Dior”.

Pop Smoke a commencé à être connu pour son utilisation du son de musique de perceuse, en particulier le son de perceuse britannique, car il utilisait des producteurs de perceuse britanniques.

Les bases de l’exercice

La musique de perceuse est un sous-genre de musique trap, qui est en soi un sous-genre du hip-hop. Il est originaire du sud de Chicago avant de s’étendre à d’autres villes des États-Unis comme New York et même à Londres, le foret britannique étant l’une des formes de forets et des genres les plus notables du Royaume-Uni.

La musique de perceuse se caractérise par des rythmes et une production sombres et «menaçants», souvent accompagnés d’un contenu lyrique violent et «nihiliste», avec une livraison «impasse» de ses rappeurs. L’exercice de Chicago était souvent associé et référencé au crime de la ville, qui différait fortement du sujet et du son des artistes antérieurs qui étaient sortis de la région.

Bien que l’exercice soit très différent de la musique trap classique, les rappeurs d’Atlanta (considérés comme le berceau de la musique trap) auraient une influence considérable sur la base de l’exercice, tout comme les producteurs de pièges d’Atlanta comme Lex Luger, Zaytoven et Shawty Redd. La musique perceuse a été popularisée pour la première fois vers 2012 et a connu une résurgence vers 2019 avec des artistes comme Pop Smoke.

Autres artistes qui ont popularisé le drill

Le chef Keef est l’un des artistes les plus identifiables au début de la popularité de l’exercice, avec des chansons comme «I Don’t Like», remixée par Kanye West.

D’autres artistes incluent G Herbo, Lil Durk et Polo G. Katie Got Bandz, une rappeuse connue pour sa chanson «Pop Out», connue sous le nom de «Queen of Drill».

Le rappeur de Chicago a déclaré une fois dans une interview qu’elle voulait seulement décrire son expérience authentique dans sa musique de perceuse et ne pas continuer à contribuer au taux de criminalité élevé à Chicago.

Le single de Drake en 2019, «War», est considéré comme prenant l’influence du foret britannique.