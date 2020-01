‘Qu’est-ce que Jack a fait?’: Netflix vient de sortir un nouveau court-métrage de David Lynch, avec Lynch lui-même

“Vous êtes en train de préparer un lot toxique. Cette chose est plus grande que nous deux. »

“Un détective enquête sur un singe soupçonné de meurtre” est la simple David LynchNouveau court métrage Qu’est-ce que Jack a fait?, et nous pensons que c’est tout ce que vous devez savoir.

Sorti totalement par surprise ce matin, le court-métrage de 17 minutes met en vedette Lynch en tant que détective, et un vrai singe ainsi que le singe soupçonné de meurtre. Bien sûr, ceci étant un film de David Lynch et tout, le singe parle d’une voix humaine très dérangeante et le tout a été filmé en noir et blanc, donnant à la gemme bizarre la sensation d’un film noir.

Aujourd’hui, le 20 janvier, c’est en fait l’anniversaire de David Lynch, et quelle meilleure façon de célébrer qu’en regardant son dernier cadeau à nous tous? Vous ne le trouverez que sur Netflix, pour le moment.

Cliquez ici pour regarder What Did Jack Do? à votre première convenance.