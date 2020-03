Qu’est-ce que Justin Timberlake habillé en femme danse “Single ladies” avec Beyoncé

Regardez cette nouvelle version que Beyoncé a faite de sa vidéo “Single ladies”. Accompagné d’une nouvelle équipe de danseurs, vous ne croirez pas à quel point vous êtes célèbre parmi eux OMG!

La diva pop américaine était prête à enregistrer la nouvelle version de sa vidéo, qu’elle partage dans son original avec deux danseurs, quand on lui a dit qu’ils ne seraient plus eux, mais ils …

Vous devez voir le visage qu’il a mis Beyoncé! Totalement déconcerté, même ainsi, il a décidé de passer à cette situation étrange.

Pendant ce temps, dans le vestiaire et vêtu de collants et talons noirs ultra-serrés, il y avait trois hommes, l’un d’eux rien de plus et rien de moins que Justin Timberlake.

La vérité est que l’enregistrement a été une sorte de désastre. Un Beyoncé il n’aimait pas les mouvements de Justin, mais il semblait très excité.

Vous devez le voir et vous n’arrêterez pas de rire!

