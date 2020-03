Qu’est-ce que la chanson publicitaire Homebase 2020? Rencontrez Gary la tortue! – HITC

Le public britannique a un nouveau héros bien nécessaire, gracieuseté de Homebase.

Les restrictions de quarantaine à l’échelle nationale ont vu de nombreux Britanniques se tourner vers leurs téléviseurs pour leur entreprise.

Et malgré le grand nombre de films, séries et autres émissions à choisir, c’est une publicité qui a fait parler un certain nombre de téléspectateurs sur Twitter.

La dernière publicité de Homebase présente une tortue excitable, que nous découvrirons plus tard sous le nom de Gary, qui émerge de l’intérieur pour rejoindre sa famille humaine au fond du jardin.

Au cours de son voyage, Gary défie le manque de vitesse et d’agilité de son espèce en galopant sur l’herbe et en nettoyant une brouette stationnaire avant de déraper.

Mais, pour certains, le morceau de musique jouant le fond est la chose la plus intrigante à ce sujet.

Et ils meurent d’envie de savoir ce que c’est, de qui il s’agit et où sur Terre ils l’ont déjà entendu.

Qu’est-ce que la chanson publicitaire Homebase 2020?

C’est la partie où vous vous donnez un coup de pied, c’est-à-dire si vous avez déjà vu la série 1972 The Adventures of Black Beauty sur ITV.

Et c’est la chanson thème de cette chanson – Galloping Home de Denis King – qui accompagne Gary, à juste titre, lors de ses voyages, bien qu’une version modernisée interprétée par London String Chorale.

Plus tard, King a remporté le prix Ivor Novello pour ce travail particulier et a ensuite composé de la musique pour plus de 200 émissions de télévision.

On se sent comme chez soi sur l’annonce Homebase

Galloping Home n’est pas la seule chanson que vous pourriez reconnaître dans l’annonce 2020 de Homebase.

Il se termine par ‘(Feels Like) Home’ de Dan Croll, qui a été publié par le chanteur du Staffordshire en 2013.

Et ce n’est pas seulement Homebase qui a fait briller le travail de Croll, la même chanson ayant également figuré sur une publicité pour canapé DFS quatre ans plus tard.

Regardez l’annonce Homebase 2020 mettant en vedette Gary la tortue

Voici un extrait de la vidéo de Youtube.

Les fans aiment Gary la tortue

Voici ce que les téléspectateurs disent du reptile fictif sur Twitter…

