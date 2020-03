Qu’est-ce que la Fenty Beauty House de Rihanna?

Rihanna était juste connue comme une sensation pop internationale qui a frappé des singles comme “SOS”, “Umbrella”, “Don’t Stop the Music” et “Rude Boy”. Cependant, ces jours-ci, elle est également une magnat de l’industrie du maquillage avec sa marque Fenty Beauty.

Fenty Beauty a été lancée en 2017 et connaît une croissance rapide. Récemment, Rihanna a même annoncé la création d’un nouveau projet passionnant appelé Fenty Beauty House qui devrait aider à commercialiser la marque encore plus auprès de la jeune génération.

La marque Fenty Beauty de Rihanna a repris l’industrie de la beauté

Rihanna | Steven Ferdman / .

Lorsque Fenty Beauty est arrivée sur le marché en 2017, l’objectif de Rihanna était de créer une marque qui comprend différents types de tons de peau. Selon le site Web de Fenty Beauty à l’époque, Rihanna est une fan de maquillage depuis longtemps, mais étant une femme noire, elle a constaté un manque de produits ciblant les femmes aux nuances plus sombres.

“Elle a lancé une ligne de maquillage” afin que les femmes du monde entier soient incluses “, en se concentrant sur une large gamme de tons de peau traditionnellement difficiles à assortir, en créant des formules qui fonctionnent pour tous les types de peau et en identifiant les nuances universelles”, a déclaré le site Web.

Pour cette raison, Fenty Beauty a rapidement attiré des fans partout. Il a été lancé avec 40 nuances de fond de teint et a été largement salué pour avoir tenu sa promesse d’inclusivité. D’autres marques, comme Dior et CoverGirl, ont rapidement suivi les traces de Fenty Beauty.

La Fenty Beauty House de Rihanna fera la promotion de la marque via TikTok

Rihanna inaugure la nouvelle maison TikTok à Los Angeles:

«Nous sommes dans la première maison officielle de Fenty Beauty TikTok. Je voulais juste créer une plateforme pour la prochaine vague de créateurs de contenu. Je pense que notre génération est la plus malade, la plus malade, la plus créative. » pic.twitter.com/OYgnRVMRKC

– Pop Crave (@PopCrave) 9 mars 2020

Plus tôt ce mois-ci, Rihanna a annoncé le lancement de Fenty Beauty House lors d’un événement pour promouvoir son nouveau produit de mascara. La maison sera une maison littérale où résident un certain nombre d’influenceurs TikTok et est une base pour eux pour créer du contenu collaboratif qui fera la promotion de Fenty Beauty.

Cette décision semble capitaliser sur la tendance des influenceurs des médias sociaux vivant ensemble et travaillant côte à côte pour créer du contenu pour les fans. L’une des plus connues est la maison Team 10 dirigée par YouTuber Jake Paul. Pendant ce temps, les utilisateurs de TikTok pourraient également connaître Hype House, qui se compose de 21 influenceurs sur la plate-forme louant un manoir ensemble à Los Angeles

Harper’s Bazaar a rapporté que les influenceurs de Fenty Beauty House pourront «faire une descente dans le« Make-up Pantry »bien approvisionné» afin de créer du contenu original pour promouvoir la marque. L’équipe de Rihanna espère également que la maison sera «un bel espace nouveau pour collaborer, exprimer, apprendre et bâtir une communauté».

Lorsque Rihanna est apparue à la maison pour célébrer son lancement, elle a également partagé la raison de sa décision d’ouvrir Fenty Beauty House. Le chanteur a déclaré: «Je voulais juste créer une plate-forme pour la prochaine vague de créateurs de contenu. Je pense que notre génération est la plus malade, la plus malade, la plus créative. Je ne peux pas le faire seul, alors rejoindre les gens qui influencent le monde, ma communauté, ma génération, c’est comme un câlin. “

Quels influenceurs font déjà partie de Fenty Beauty House?

Jusqu’à présent, Fenty Beauty House a déjà annoncé cinq «colocataires». Fidèles à la promesse d’inclusion de la marque, les «colocataires» sont composés de jeunes influenceurs issus d’horizons divers. Ce sont toutes des stars de la génération Z à l’adolescence et au début de la vingtaine.

Les «colocataires» actuels sont Savannah Palacio, Makayla, Emmy Combs, Challan Trishann et Dawn Morante. Ils ont tous plus de 200 000 abonnés sur TikTok chacun, Emmy Combs étant le plus suivi avec 4,3 millions.

La maison aura un groupe rotatif de «colocataires», de sorte que les fans peuvent s’attendre à voir de nombreux autres influenceurs se joindre à l’avenir.