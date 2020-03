Qu’est-ce que la Journée nationale de la distance saine pour le coronavirus | AP

Le Mexique se soumettra à la Journée nationale de Distance saine ceci cherchant à contrôler la pandémie de coronavirus. Cette journée est une série de mesures qui seront mises en œuvre à partir du lundi 23 mars et se terminant le 19 avril de cette année.

Avec cette stratégie, le secrétaire à la Santé demande aux citoyens de suspendre temporairement les activités non essentielles et de reprogrammer les concentrations massives.

Un autre point que l’institution souligne est l’importance de prendre soin des adultes de plus de 60 ans, car c’est le population la plus vulnérable, en plus des personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète et l’obésité.

Bien que cette mesure soit sur le point d’être mise en œuvre, certaines universités et écoles à d’autres niveaux ont décidé de suspendre les cours ou de les suivre pratiquement avant cette date.

De la part du ministère de l’éducation publique, les cours de base seront suspendus à partir du vendredi 20 mars.

Jeudi après-midi, il a été annoncé que le nombre de personnes infectées au Mexique était passé à 164 cas et la mort d’une personne mercredi a commencé à alarmer les Mexicains.

Le président Andrés Manuel López Obrador a indiqué qu’ils sont préparés avec le plan DN III et qu’ils n’imposeront pas de couvre-feu sur le territoire national.

