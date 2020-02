Qu’est-ce que le Ray Tracing du Nvidia RTX?

Ray tracing this, ray tracing that … ces dernières années, nous avons entendu dire que cette technologie est l’une des innovations les plus prometteuses pour l’industrie du jeu vidéo. Et, au niveau graphique, le lancer de rayons promet plus de fidélité et de détails, plus de définition et surtout de meilleurs effets de lumière dans nos jeux. Pour l’instant, peu de titres peuvent être joués avec cette technologie et une équipe puissante est nécessaire pour les jouer correctement, ce qui n’est certainement pas bon marché du tout. L’un des équipements les plus pratiques pour jouer vos titres préférés avec les avantages du lancer de rayons sont Ordinateurs portables Nvidia RTX, équipé d’une GeForce GTX 1070 8 Go. Nous jouons Control dans l’une de ces équipes, un titre qui figurait parmi les meilleurs jeux du Spaghetti Code 2019, mais qui présente désormais les avantages du lancer de rayons. En plus d’expliquer ce qu’est le lancer de rayons et comment il fonctionne, nous essaierons de répondre si cela en vaut la peine pour l’instant.

Qu’est-ce que le lancer de rayons et comment fonctionne-t-il?

Pour comprendre pourquoi il y a tant de bruit autour du lancer de rayons il faut comprendre un peu l’histoire du graphisme dans les jeux vidéo. Comme chacun le sait, au début des temps, les jeux n’utilisaient que des pixels colorés. C’était l’époque de Super Mario Bros et de The Legend of Zelda, l’âge d’or des jeux 2D. Les choses ont un peu changé lorsque les graphiques 3D sont arrivés, qui utilisaient des polygones rendus au lieu de pixels individuels. Au fil des ans des techniques ont émergé pour rendre les polygones beaucoup plus détaillés et définis, tels que les shaders et les textures haute résolution. Tout ceci était une simulation qui tentait de nous tromper de façon plus ou moins convaincante.

Le développement du lancer de rayons a commencé quand ils se sont demandé: que se passerait-il si nous imitions le fonctionnement de la vue et la mettons dans un jeu vidéo? Ainsi, au lieu de projeter des figures entières ou des polygones sur l’écran, il s’agit de suivre le chemin des photons de l’écran vers le lecteur:

Au lieu de “simplement” projeter où les polygones devraient apparaître sur l’écran et ensuite appliquer des effets pour qu’ils soient plus beaux, une simulation physiquement correcte du chemin emprunté par chaque photon depuis sa source de lumière est faite, rebondissant autour de l’environnement virtuel jusqu’à ce que vous atteigniez la “caméra”. Ainsi, ce qui déterminera la couleur finale pour chaque pixel, c’est la manière dont chaque “rebond” du faisceau modifie les caractéristiques de la lumière, explique Nvidia.

C’est un processus qui utilise beaucoup plus de calculs et d’algorithmes que l’animation 3D traditionnelle, mais offre une plus grande fidélité graphique:

Au lieu de devoir développer des effets de plus en plus complexes, qui peuvent ne pas fonctionner correctement dans tous les cas (rappelez-vous que les jeux sont interactifs) pour essayer de générer des images belles et réalistes, les lois de la physique garantissent qu’avec Ray Tracing, Les images sont générées de la même manière que dans le monde réel.

C’est pourquoi le lancer de rayons utilise un appareil relativement nouveau qui prend en charge la quantité de données qui doivent être traitées pour son fonctionnement. Et au fait, ce n’est rien de bon marché.

D’autre part, le lancer de rayons utiliser l’intelligence artificielle pour optimiser le traitement final de l’image. Au lieu d’utiliser des millions de rayons par pixel, cette technologie utilise un filtre appelé AI denoiser (qui est un filtre qui améliore la qualité de l’image en éliminant le bruit). Comme ça Vous ne pouvez utiliser qu’un seul rayon par pixel et prédire comment l’image atteindra le spectateur, offrant ainsi un résultat étonnant. Cependant ce processus a ses limites. Par exemple, la procédure autorise uniquement la lecture vidéo à 24 ips et consomme beaucoup, beaucoup de mémoire et place le GPU presque à la limite. Si vous vous demandiez à quoi cela ressemblerait, Nvidia, Epic Games et ILM ont réalisé un court-métrage inspiré de Star Wars.

Le lancer de rayons fonctionne dans trois aspects principaux des jeux: les ombres, les reflets et la soi-disant occlusion oculaire.

Contrôle avec lancer de rayons

À ce jour, il n’est possible de jouer que quelques titres avec cette technologie, et l’un d’eux est Control (2019), le titre primé développé par 505 Games. Le jeu se déroule (au moins pendant ses premières heures) dans les bureaux de l’agence gouvernementale connue sous le nom de Federal Bureau of Control. C’est un scénario assez banal dans ce qui convient (à l’exception des corps qui flottent partout) et rappelle tout bureau ennuyeux et monotone. Bien que oui, le studio développeur Il a fait un excellent travail en donnant vie à presque tous les coins de son monde. Rien qu’en regardant les couleurs et les ombres, l’éclairage et les textures, nous nous sentons impliqués dans l’environnement énigmatique du jeu.

L’éclairage est une grande partie de l’expérience de Le contrôle et les différentes sensations qu’il provoque, passant du mystère à la peur et à l’hostilité. Le jeu lui-même semble si bien planifié dans sa palette de couleurs qu’il serait difficile de dire à quel point le lancer de rayons vous aide. Les contrastes marqués entre l’éclairage de deux pièces adjacentes et la présence de couleurs phosphorescentes sous un projecteur complètement rouge sont eux-mêmes puissants en vue et on pourrait dire que le lancer de rayons leur donne juste une poussée de plus.

L’une des choses que j’ai remarquées en jouant à ce titre avec les avantages du lancer de rayons était que parfois les textures semblaient devenir incontrôlables. Parfois, ils semblaient trop se démarquer sur les surfaces, ce qui provoquait une déformation et un aspect étrange des personnages. Une fois, il semblait que le visage de Jesse avait une sorte de masque qui altérait ses traits et la rendait méconnaissable. Je l’ai remarqué plusieurs fois, surtout lorsque j’ai tourné l’appareil photo alors que le personnage était immobile.

L’équipement sur lequel nous avons joué à Control était assez confortable à manipuler, ce qui m’a surpris, car l’écran de l’ordinateur ne dépassait pas 20 pouces. Ce fut une expérience très intime, à laquelle le jeu a beaucoup contribué. Je n’ai jamais senti que l’écran était petit ou empêché de voir les textes et les détails de la scène.

Qu’attendre du lancer de rayons en 2020?

Le lancer de rayons est certainement quelque chose qui nous verrons populaire dans les années à venir, avec de plus en plus d’études ajoutant la possibilité de l’activer dans vos jeux si vous avez l’équipement nécessaire. Cela constitue certainement une amélioration graphique, peut-être petit, mais cela suffit pour donner plus de réalisme et d’ambiance à nos jeux.

Le principal obstacle auquel cette technologie fait face actuellement est d’avoir les prix les plus compétitifs du marché. Contrairement à d’autres cartes graphiques puissantes, une telle carte coûte deux fois plus cher et même plus. Il offre une amélioration évidente, mais si vous ne pouvez l’avoir que dans quelques jeux, les acheteurs ne seront peut-être pas aussi attirés.

Ce qui est certain, c’est que nous pourrions faire face au prochain grand saut graphique dans l’industrie du jeu vidéo, et il suffit de voir comment il est reçu avec l’arrivée de la prochaine génération de jeux vidéo.

