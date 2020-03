Qu’est-ce que le reçu à domicile coresponsable?

Mexico.- La protection à domicile co-responsable est stricte pour toute personne de plus de 60 ans ou avec un diagnostic d’hypertension artérielle, de diabète, de maladie cardiaque ou pulmonaire, d’immunosuppression, qu’elle soit acquise ou provoquée; en état de grossesse ou en raison d’une puerpéralité immédiate, que leur activité soit considérée comme essentielle ou non.

«Il s’agit de protéger directement les personnes dans ces conditions, qui sont les éléments qui rendent la personne plus vulnérable aux complications en cas de présentation d’une infection à coronavirus; il ne le rend pas plus sensible aux infections, mais il est plus sensible aux complications en cas d’infection ou d’infection; alors ils doivent être protégés ».

Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la santé, a expliqué quels sont les personnels essentiels d’intérêt public qui peuvent volontairement se présenter au travail; il y a du personnel d’intérêt public essentiel, entre autres, des représentants du gouvernement, y compris le président. »

Le fonctionnaire a expliqué qu’une fois la suspension des activités non essentielles et le reçu à domicile coresponsable terminées, le ministère de la Santé, en accord avec les secrétaires de l’économie et du travail, émettra les lignes directrices pour un retour échelonné et régionalisé au travail et aux activités économiques et social de l’ensemble de la population.

“Ici, il est également important de se rappeler que les mesures d’atténuation communautaires, qui sont celles-ci, les saines, ont des impacts économiques et sociaux”, a-t-il déclaré.

Ce sont des éléments qui sont en tension: «d’une part, nous voudrions tout fermer pour réduire les plus grandes possibilités de contagion; d’un autre côté, si nous le faisons de façon très extrême, nous nuisons à la société. Il faut donc être calculé et avec beaucoup de rationalité en prenant soin d’un aspect et de l’autre ».

Tout cela continue d’être évalué quotidiennement plusieurs fois par jour pour surveiller les impacts bénéfiques sur la santé et, bien sûr, les risques de préjudice pour, surtout, les économies sociales des personnes qui vivent quotidiennement. C’est une mesure nécessaire, mais avec des conséquences; ensuite, il n’est pas nécessaire de l’étendre au-delà de ce qui est nécessaire, a expliqué l’officiel.

“Après ces 30 jours, a-t-il dit, nous aurons déjà une libération calculée et raisonnée de l’activité sociale et économique, et nous le ferons de manière progressive, en commençant par les activités et les personnes qui présentent le moins de risques, mais qui contribuent également à la réactivation de la vie publique, nous l’annoncerons en temps voulu ».

Mais pour l’instant, les recensements et enquêtes à réaliser sur le territoire national qui impliquent la mobilisation, en particulier lorsqu’il s’agit d’un grand nombre de personnes et l’interaction physique, face à face entre eux, devraient être reportés jusqu’à nouvel ordre.

