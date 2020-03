Qu’est-ce que Netflix Docuseries?

The Trials of Gabriel Fernandez, la série documentaire récemment publiée par Netflix, couvre le meurtre horrible d’un garçon de 8 ans de Palmdale, en Californie. Depuis ses débuts sur le service de streaming, les docuseries du vrai crime ont été l’émission la plus vue aux États-Unis (elle se situe actuellement au n ° 1). Mais de quoi parle vraiment Les Essais de Gabriel Fernandez? Et ça vaut le coup de regarder?

“Les procès de Gabriel Fernandez”: l’histoire tragique du meurtre d’un garçon de 8 ans

Famille et amis assistent à un service commémoratif pour Gabriel Fernandez | Gina Ferazzi / Los Angeles Times via .

Cette nouvelle série Netflix est une histoire tragique de maltraitance d’enfants. La première chose que nous entendons est un appel au 911. Pearl Hernandez, la mère de Gabriel Fernandez, appelle, disant que son fils a cessé de respirer.

Comme l’a rapporté Entertainment Weekly, le cinéaste derrière The Trails of Gabriel Fernandez, Brian Knappenberger, “est entré dans une salle d’audience de Los Angeles en 2018 pour documenter l’histoire poignante d’un jeune garçon décédé après avoir souffert de malnutrition, de torture et d’abus.”

Tout au long de la série, nous voyons la mère du jeune garçon, Pearl Fernandez, et son petit ami, Isauro Aguirre, jugés pour meurtre.

Les documentaristes suivent Jonathan Hatami, le procureur adjoint de Los Angeles. Il dit à Knappenberger qu’à un moment donné, les cas de maltraitance d’enfants sont très spéciaux pour lui parce qu’il a été agressé physiquement et verbalement quand il était jeune. Il n’y a pas une seconde de ces docuseries qui ne vous brisent le cœur.

La populaire série Netflix sur les crimes réels révèle des failles dans le système de services à l’enfance à Los Angeles

“La série met également en lumière les manquements des travailleurs sociaux du département des services à l’enfance et à la famille du comté de Los Angeles qui, selon les procureurs, n’ont pas protégé Gabriel”, a rapporté le Entertainment Weekly. Le bureau du procureur de district a même accusé certains travailleurs sociaux de négligence, ce qui était sans précédent pour ce type de cas.

Pearl Fernandez à la Cour supérieure de Lancaster | Irfan Khan / Los Angeles Times via .

Knappenberger a déclaré à EW ce qu’il espérait que le public retirerait des épreuves de Gabriel Fernandez.

Je pense qu’à plus grande échelle, j’espère que le film donnera un aperçu plus large du fonctionnement de ce système. C’est un système très secret, peu de gens savent comment il fonctionne. Il y a un gros budget à L.A., c’est énorme. Il rivalise avec le LAPD en termes de personnel et de budget, mais nous n’en entendons pas beaucoup parler.

La série documentaire The Trials of Gabriel Fernandez approfondit de plus en plus le rôle de lapin de la bureaucratie et de la corruption au sein du gouvernement de Los Angeles. Apparemment, la ville a sous-traité DCFS à une entreprise privée. Les documentaristes font valoir qu’il s’agit d’un conflit d’intérêts naturel. Par exemple, une société a publié un rapport décrivant les enfants en famille d’accueil comme des «actifs». Cela ne met nullement l’intérêt supérieur des enfants au premier plan.

“Nous devons les tenir responsables”, a déclaré Knappenberger à Entertainment Weekly. “S’ils ne font pas le travail, alors quelque chose doit être fait.”

Bien que The Trials of Gabriel Fernandez soit profondément, profondément triste, cela vaut également la peine d’être regardé. Ce genre d’histoires est sous-déclaré, mais si nous connaissions tous les histoires d’horreur, nous ne permettrions pas que cela continue.