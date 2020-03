Qu’est-ce que Robin Roberts dit à Good Morning America

Robin Roberts de Good Morning America a récemment célébré son 30e anniversaire avec ABC. Rejoignant ESPN pour la première fois en 1990, puis se dirigeant vers le bureau de presse de GMA en 1995, Roberts a rendu compte de tout, des catastrophes naturelles aux potins de célébrités depuis qu’il a co-ancré le programme d’information du matin.

Survivant à deux épisodes de cancer, la journaliste a partagé sa propre histoire personnelle de surmonter la maladie et de rester forte au milieu de l’adversité. Roberts a déjà révélé ce qu’elle allait dire à son «jeune moi» maintenant avec la sagesse qu’elle a acquise.

Robin Roberts de «Good Morning America» | Michael Tran / FilmMagic

Roberts reste positif

La star de GMA est la favorite des fans pour son attitude chaleureuse et son attitude optimiste. En tant qu’ancien basketteur, Roberts sait que maîtriser une compétence demande de la pratique et applique cette école de pensée lorsqu’il s’agit de maintenir une attitude positive.

“Je me souviens de l’époque où j’étais athlète, j’étais toujours à mon meilleur si je travaillais”, a déclaré Roberts à The Cut en novembre 2018. “Ce n’est pas différent avec le travail que je fais ici. Je m’assure juste que je suis absolument aussi préparé que possible; vous devez changer la façon dont vous pensez pour changer la façon dont vous vous sentez. Pourquoi penser au pire des cas? Je m’assure que mon état d’esprit pense de manière positive. »

Roberts trouve que la répétition de la pratique positive a maintenant fait que son état d’esprit optimiste est venu naturellement. “Heureusement, j’ai pris l’habitude, et je le répète d’innombrables fois, parce que la répétition est la mère de l’habileté: l’optimisme est un muscle qui devient plus fort à l’usage”, a-t-elle expliqué. «Parce que je l’ai exercé très jeune, c’est devenu une habitude. J’en suis très fier – cela m’aide dans des situations stressantes. “

Trouver un juste équilibre

Avec le calendrier et la carrière exigeants de Roberts, elle choisit de faire consciemment de la place pour ce qui est important, y compris le temps avec ses proches et l’attention à la santé et au bien-être.

«Avec toutes les questions de la vie, je trouve un plan de match. C’est ainsi que j’ai abordé mes maladies », a-t-elle expliqué. «Le cancer était l’adversaire. Mes médecins étaient mes entraîneurs. Le traitement était le plan de match. “

Une partie de ce plan de match comprend une pause dans sa journée de travail pour se recentrer et faire de l’exercice. «J’essaie de faire du pilates ou du yoga au milieu de la journée pour le rompre, parce que lorsque vous regardez la télévision le matin, vous n’êtes jamais vraiment en panne», a noté Roberts. «Pour ceux qui croient que nous ne travaillons que deux heures par jour, ce n’est pas vrai. Il y a beaucoup de travail de préparation pour préparer le lendemain. “

En dépit d’un calendrier chargé, Roberts découpe des blocs de temps spécifiques pour ceux les plus proches d’elle dans sa vie. “[My partner] ambre [Laign] et j’ai beaucoup voyagé le week-end parce que j’ai eu beaucoup d’apparitions, et nous prenons du temps les uns pour les autres pendant ces périodes. Il s’agit simplement de créer ces moments », a-t-elle déclaré.

Conseils de Roberts à Roberts

Grâce aux années d’expérience professionnelle et personnelle de Roberts, elle a acquis une sagesse inestimable qu’elle transmettrait à son jeune moi si elle en avait l’occasion.

“Je me sens si fort, et je le suis, mais je suis aussi très vulnérable”, a admis le présentateur de nouvelles ABC. “Je dirais à mon jeune moi: ta maman et ton papa vont mourir, tu vas presque mourir. Mais vous savez quoi, vous allez être assis ici un jour pour parler à The Cut, et les gens voudront entendre votre histoire. J’espère qu’il y aura quelque chose que quelqu’un pourra en tirer, qui rendra leur vie meilleure à ce moment particulier. »

Roberts encourage les autres à ne pas laisser la peur dominer leur vie ou les empêcher de poursuivre leurs objectifs. “N’ayez pas si peur”, a-t-elle conseillé. “Vous allez faire F de nombreuses façons tellement de fois, et ça va aller. Vous allez le découvrir. “

Partageant quelques idées de sa sœur, Roberts espère inspirer les autres à résister à leurs peurs plutôt qu’à être contrôlées par eux.

«Il y a tellement de gens incroyablement talentueux qui ont peur. Je veux juste les secouer et dire, nous le sommes tous. Chacun de nous l’est », a insisté Roberts. “Ma sœur Sally l’a dit le mieux:” Ne laissez pas la peur vous empêcher de votre destin. “Tant de gens restent sur la touche, et ça me fait mal, parce que je les veux aussi dans le jeu.”

Comme toujours, Roberts trouve un moyen de résumer son point de vue, en disant: «Vous ne pouvez pas choisir la musique que la vie vous joue, mais vous devez choisir comment vous dansez dessus.»