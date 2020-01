Qu’est-ce qui arrive à Disney + au cours du mois prochain!

Disney nous a envoyé des détails sur tout ce qui arrivera à Disney + d’ici le 28 février, qui comprend des mises à jour sur les films et séries originaux à venir, les derniers épisodes et les nouveaux titres de bibliothèque rejoignant le service aux États-Unis. La disponibilité des titres de bibliothèque varie selon la région et peut changer. .

Mardi 28 janvier

Le Roi Lion (2019)

Vendredi 31 janvier

Journal d’un futur président

Épisode 103 – «Secours aux sinistrés»

Afin de trouver sa «raison d’être», Elena essaie de devenir capitaine de la surveillance des ouragans d’Orange Bay Middle. Bobby se prépare à aller à «Miami Second Base» avec le nouveau béguin Monyca-with-a-Y. Gabi est ravie d’avoir son premier vrai rendez-vous avec Sam, mais les obligations familiales continuent de faire obstacle.

Dimanches en famille Disney

Épisode 113 – «Tangled: Paper Lanterns»

La famille Wulf s’illumine lorsqu’elle aide à héberger Amber Kemp-Gerstel sur un artisanat inspiré de «Tangled» de Disney.

Durée de vie de la lampe

Première

Bo Peep fait un grand retour dans Toy Story 4 de Disney et Pixar et elle ouvre la voie dans le tout nouveau court métrage d’animation de Pixar, Lamp Life. Lamp Life répond à la question de ce qui est arrivé à Bo depuis la dernière fois que nous l’avons vue dans Toy Story 2. Rejoignez Woody et Giggle McDimples alors que Bo raconte ses folles aventures. Le film est diffusé exclusivement sur Disney +.

Marvel’s Hero Project

Épisode 113 – «Soaring Seamus»

Seamus veut redonner à ceux qui servent – les hommes et les femmes qui sont prêts à tout risquer pour assurer sa liberté. Il a créé une organisation de collecte de fonds qui puise dans son amour de l’escalade pour collecter des fonds pour les familles des soldats tombés et blessés, afin qu’ils puissent continuer à grimper vers leurs propres rêves. Seamus est déjà un héros, mais maintenant, il est sur le point de devenir un super héros Marvel.

Un jour à Disney

Épisode 109 – «Rob Richards: organiste d’El Capitan»

Rob Richards nous emmène dans un voyage historique du puissant orgue Wurlitzer au El Capitan Theatre. C’est son ambition de toujours de jouer au Wurlitzer pour Disney, et après des années à perfectionner son art dans des pizzerias aux États-Unis, Richards a rempli sa mission de présenter le canon de Disney au public d’une toute nouvelle manière.

Samedi 1 février

Autour du monde en 80 jours

Grosse affaire

The Sandlot (retour du titre)

Thon méchant (Saison 1-2

Dimanche 2 février

Descendants 3

Mercredi 5 février

Toy Story 4

Vendredi 7 février

Journal d’un futur président

Épisode 104 – «Le National Mall»

Dans un effort pour cesser d’attendre que la féminité vienne à eux, Elena et Sasha s’éloignent de leurs magasins habituels du centre commercial pour les Intimates & More interdits – ce qui conduit Elena à devenir une criminelle accidentelle. Les amis de Bobby jettent un coup de pied pour essayer d’aider Bobby à passer plus de temps seul avec Monyca. Gabi essaie de prouver à son patron qu’elle est parfaite pour le nouveau cas au travail.

Dimanches en famille Disney

Épisode 114 – «Toy Story: Toy Bins»

La famille Freeman se joint à l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour un artisanat inspiré des films “Toy Story” de Pixar.

Marvel’s Hero Project

Épisode 114 – «Danielle dynamique»

Après un voyage en Californie pour construire une maison pour une famille au Mexique, Daniella a décidé qu’elle devait continuer à construire. Elle a consacré son temps à la collecte de fonds pour les matériaux et les frais de voyage pour construire plus de maisons, avec plus d’une douzaine de familles bénéficiant directement de ses efforts. Elle est également un leader, inspirant d’autres jeunes à suivre ses traces. Maintenant, Marvel la reconnaît comme un véritable super héros.

Un jour à Disney

Épisode 110 – «Grace Lee: Artiste du livre de contes»

Grace Lee de Disney Publishing Worldwide offre un regard intime sur le monde de l’illustration et de la narration. L’intérêt de Lee pour le pouvoir des images a commencé à un âge précoce et l’a inspirée à travailler dans les arts visuels. Aujourd’hui, Grace passe ses journées à collaborer avec des cinéastes et d’autres créatifs pour prolonger les histoires les plus appréciées de Disney de l’écran au livre.

Échec de Timmy: des erreurs ont été commises

Première

Réalisé par le cinéaste primé Tom McCarthy, «Timmy Failure: Mistakes Were Made» de Disney +, basé sur le livre le plus vendu du même nom, suit les exploits hilarants de notre héros décalé et mort, Timmy Failure, qui, avec son Total, un ours polaire de 1 500 livres, exploite Total Failure Inc., une agence de détectives de Portland.

Dimanche 9 février

Vieux chiens

Vendredi 14 février

Mon chien, le voleur

Éclaboussure

À cause de Winn-Dixie

Journal d’un futur président

Épisode 105 – «Lanceur d’alerte»

Quand Elena apprend que sa mascotte d’école rend hommage à un homme au passé horrible, elle se fait un devoir de changer la mascotte. Bobby se débat avec son héritage lorsqu’un membre de l’équipe adverse se moque de lui pour la façon dont son nom est orthographié. Gabi essaie de trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée entre une affaire sur laquelle elle est ravie de travailler et un patron qui n’a pas de frontières.

Mariages de conte de fées de Disney

Première – Épisode 201 – «Descendre l’allée»

Pour réaliser une proposition sous-marine pour sa petite amie Megan, David se rend secrètement à Hawaï, où un artiste spécial achève le conte de fées. Les fans passionnés de l’État de l’Ohio reçoivent un cadeau de mariage qui leur souffle.

Dimanches en famille Disney

Épisode 115 – «La princesse et la grenouille: Lily Pads»

L’hôte Amber Kemp-Gerstel et les Wulfs construisent un métier inspiré de “La princesse et la grenouille” de Disney.

Marvel’s Hero Project

Épisode 115 – «Roving Robbie»

Robbie a un lien fort avec la nature et, au cours de son voyage à travers les 129 monuments nationaux américains, il a réalisé qu’ils devaient être protégés. Il a créé une visite en réalité virtuelle de ces monuments et se rend dans les écoles pour partager la technologie. En transportant la prochaine génération dans ces endroits spéciaux, il espère insuffler un sens à l’objectif de les protéger pour l’avenir.

Un jour à Disney

Épisode 111 – «Kristina Dewberry: directrice de la construction d’imagination»

Kristina Dewberry, directrice de construction chez Walt Disney Imagineering, met la touche finale à Star Wars: Galaxy’s Edge à Disneyland. Après 10 ans de travail dans l’entreprise, la nouvelle terre immersive a été un travail d’amour pour cet acteur aimant Star Wars.

Dimanche 16 février

Iron Man & Hulk de Marvel: Heroes United

Jeudi 20 février

Marvel Rising: Opération Shuri

Marvel Rising: jouer avec le feu

Vendredi 21 février

Amis animaux improbables (Saison 1-2)

Journal d’un futur président

Épisode 106 – «Habeas Corpus»

Quand Elena obtient la détention, elle découvre un nouveau groupe d’enfants qui sont bien plus que leur réputation. Bobby est impatient de regarder un classique culte avec ses copains, mais il est surpris quand le film l’oblige à révéler un aspect de sa vie qu’il n’était pas prêt à partager. Pendant ce temps, Gabi est déçu d’avoir perdu une affaire importante au profit d’une plus grande entreprise, mais a été considérablement encouragé par Sam

Mariages de conte de fées de Disney

Épisode 202 – «L’Alaska pour m’épouser»

Dans une proposition élaborée, Jesse surprend sa petite amie Alyssa avec beaucoup de glace au sommet d’un glacier. Kylee et Ty célèbrent leur mariage devant le château de Cendrillon avec la star de country primée Chris Janson et une danse assez impressionnante!

Dimanches en famille Disney

Épisode 116 – «Aristochats: bandeaux»

Les dames Pyle-Lawrence se joignent à l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour un métier inspiré des «Aristochats» de Disney.

Marvel’s Hero Project

Épisode 116 – «Genesis The Amazing Animal Ally»

Genesis est un ardent défenseur des soins et de la garde de toutes sortes de créatures, et son activisme inspire les autres à suivre son exemple. Elle consacre son temps à faire du bénévolat pour aider à protéger toutes sortes d’animaux, en veillant à ce qu’ils aient un environnement sûr et à recevoir des soins lorsqu’ils sont blessés. Maintenant, Marvel reconnaît sa compassion et son service lorsqu’elle devient membre du projet Hero de Marvel.

Un jour à Disney

Épisode 112 – «Vince Caro: ingénieur d’enregistrement Pixar»

Vince Caro, ingénieur principal en enregistrement et mixage chez Pixar Animation Studios, capture la magie du son dans les films Pixar. Travaillant avec certains des talents les plus dynamiques du cinéma et de l’action en animation, le travail de Vince est tout simplement passionnant. En enregistrant la voix off, les effets sonores, la musique et plus encore, Caro est responsable de donner vie aux visuels grâce au son.

Star Wars: La guerre des clones

Première – Épisode 701 – «Le mauvais lot»

Le capitaine Rex et le Bad Batch doivent infiltrer une base ennemie sur Anaxes.

Mardi 25 février

Star Wars Resistance (Saison 2)

Vendredi 28 février

J’ai capturé le roi des lutins

Imagination Moves (Saison 1-3)

Marvel’s Future Avengers (Saison 1)

Phineas et Ferb: Star Wars

Journal d’un futur président

Épisode 107 – «Relations étrangères»

Elena veut désespérément aller à sa première danse du collège avec Joey, seulement pour découvrir qu’il préfère aller avec une fille de huitième année. Bobby et Liam se rendent à Jupiter pour participer à un tournoi de tennis, mais trouvent leurs plans contrecarrés. Gabi est enfin prête à donner le dernier des biens de son défunt mari, mais ses sentiments changent quand elle trouve un vieux souvenir.

Mariages de conte de fées de Disney

Épisode 203 – «Une proposition flashy»

Billy se donne beaucoup de mal pour poser la question à sa petite amie avec un flash mob musical à Disneyland. Jordan et Matthew célèbrent leurs racines italiennes lors de leur mariage avec une sérénade de la sensation d’opéra Jackie Evancho.

Dimanches en famille Disney

Épisode 117 – «Lion King: Paint Pour Artwork»

La famille Green est impatiente de faire partie de ce vaisseau inspiré du «Roi Lion».

Marvel’s Hero Project

Épisode 117 – «Superior Salvador»

Salvador savait qu’il était l’une des personnes chanceuses de Porto Rico dont le pouvoir n’a pas été terriblement affecté par l’ouragan Maria, mais ne pouvait pas comprendre pourquoi il fallait tant de temps pour aider ceux qui n’étaient pas aussi chanceux. Il a donc mis en œuvre un plan pour collecter des fonds pour acheter et distribuer des lampes à énergie solaire aux familles de l’île qui vivent toujours dans l’obscurité. Pour ces actes héroïques, c’est un vrai super héros Marvel.

Un jour à Disney

Épisode 113 – «Lupe de Santiago: Couturière»

Couturière au Disneyland Resort, Lupe de Santiago considère son travail comme une passion plutôt que comme un travail. Lupe réalise son rêve de travailler au parc en créant et en conservant tous les costumes pour des attractions comme It’s a Small World et The Haunted Mansion. Lupe se tient à un niveau de perfection alors qu’elle s’efforce de préserver l’héritage de la troupe emblématique de couturières de Disneyland Resort.

Classe de magasin

Première série – Épisode 101 – «Hole-In-Won»

Une nouvelle série de compétitions mettant en vedette des équipes de jeunes constructeurs, chargés de concevoir, de construire et de tester des créations uniques. Dans chaque épisode, un panel d’experts évaluera et testera leur travail en fonction de la créativité de conception et de la création de fonctionnalités. Dans l’épisode final, une équipe sera nommée «Shop Class» Champs.

Les équipes doivent concevoir et construire leurs propres trous de mini-golf.

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 702 – «Un écho lointain»

Anakin Skywalker, Rex et le Bad Batch font une découverte choquante sur Skako Minor.

