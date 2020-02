Qu’est-ce qui arrive à Disney + cette semaine | Disney Fairy Tale Weddings Saison 2

Il est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui arrivera à Disney + dans la semaine à venir. Cette semaine voit le retour des mariages de contes de fées de Disney, qui sont passés de Freeform à Disney +.

Aux États-Unis, de nouveaux films ont également été ajoutés à la bibliothèque. On ne sait pas s’ils seront disponibles dans d’autres régions. Et comme d’habitude, les Disney + Originals seront disponibles dans le monde entier.

Vendredi 14 février

Mariages de conte de fées de Disney

Première – Épisode 201 – «Descendre l’allée»

Pour réaliser une proposition sous-marine pour sa petite amie Megan, David se rend secrètement à Hawaï, où un artiste spécial achève le conte de fées. Les fans passionnés de l’Ohio State reçoivent un cadeau de mariage qui leur souffle.

My Dog, The Thief (États-Unis)



Alors que les notes des rapports de trafic aérien sans vie de Jack Crandall chutent, un super-Saint-Bernard sur la lame se range dans son hélicoptère. Le nouveau copilote de Crandall aide à envoyer des classements au plus haut niveau, mais la kleptomanie chronique des chiens génère des problèmes de filles, des vols de bijoux et beaucoup de rires.

Splash (États-Unis)



Un homme d’affaires prospère tombe amoureux de la fille de ses rêves. Il y a cependant une grosse complication; il est tombé crochet, ligne et plomb pour une sirène.

À cause de Winn-Dixie (États-Unis)



Une fille, abandonnée par sa mère à l’âge de trois ans, s’installe dans une petite ville de Floride avec son père. Là, elle adopte un chien orphelin qu’elle nomme Winn-Dixie. Le lien entre la fille et son compagnon spécial rassemble les gens d’une petite ville de Floride et guérit sa propre relation troublée avec son père.

Moins cher à la douzaine (US)



La progéniture Baker déménage à Chicago après que le patriarche Tom ait obtenu un poste d’entraîneur de football à l’Université Northwestern, forçant sa femme écrivaine, Mary, et les 12 enfants du couple à effectuer un ajustement majeur. La transition fonctionne bien jusqu’à ce que les exigences du travail éloignent les parents de la maison, laissant les enfants s’ennuyer – et de plus en plus espiègles.

Percy Jackson et les Olympiens: le voleur de foudre (US)



Adolescent sujet aux accidents, Percy découvre qu’il est en fait un demi-dieu, le fils de Poséidon, et qu’il est nécessaire lorsque la foudre de Zeus est volée. Percy doit maîtriser ses nouvelles compétences afin d’éviter une guerre entre les dieux qui pourrait dévaster le monde entier.

Journal d’un futur président

Épisode 105 – «Lanceur d’alerte»

Quand Elena apprend que sa mascotte d’école rend hommage à un homme au passé horrible, elle se fait un devoir de changer la mascotte. Bobby se débat avec son héritage lorsqu’un membre de l’équipe adverse se moque de lui pour la façon dont son nom est orthographié. Gabi essaie de trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée entre une affaire sur laquelle elle est ravie de travailler et un patron qui n’a pas de frontières.

Dimanches en famille Disney

Épisode 115 – «La princesse et la grenouille: Lily Pads»

L’hôte Amber Kemp-Gerstel et les Wulfs construisent un métier inspiré de “La princesse et la grenouille” de Disney.

Marvel’s Hero Project

Épisode 115 – «Roving Robbie»

Robbie a un lien fort avec la nature et, au cours de son voyage à travers les 129 monuments nationaux américains, il a réalisé qu’ils devaient être protégés. Il a créé une visite en réalité virtuelle de ces monuments et se rend dans les écoles pour partager la technologie. En transportant la prochaine génération dans ces endroits spéciaux, il espère insuffler un sens à l’objectif de les protéger pour l’avenir.

Un jour à Disney

Épisode 111 – «Kristina Dewberry: directrice de la construction d’imagination»

Kristina Dewberry, directrice de construction chez Walt Disney Imagineering, met la touche finale à Star Wars: Galaxy’s Edge à Disneyland. Après 10 ans de travail dans l’entreprise, la nouvelle terre immersive a été un travail d’amour pour cet acteur aimant Star Wars.

Dimanche 16 février

Iron Man & Hulk de Marvel: Heroes United (États-Unis / Canada)



Qu’attendez-vous pour regarder sur Disney + cette semaine?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.