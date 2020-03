Qu’est-ce qui arrive à Disney + cette semaine | Disney Insider

C’est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui arrivera à Disney + dans la semaine à venir. Une toute nouvelle série arrive sur le service de streaming appelé Disney Insider et nous verrons également la finale de “Diary of a Future President”. Aux États-Unis, de nouveaux contenus de bibliothèque seront également ajoutés à Disney +.

Mardi 17 mars

Big Hero 6 The Series (S2)

Basé sur le long métrage primé aux Walt Disney Animation Studios, inspiré des bandes dessinées Marvel du même nom, «Big Hero 6 The Series» de Disney Channel reprend immédiatement après les événements du long métrage, poursuivant les aventures et l’amitié de 14 Hiro, un génie de la technologie depuis un an, et son robot de pointe compatissant Baymax. Avec leurs amis Wasabi, Honey Lemon, Go Go et Fred, ils forment la légendaire équipe de super-héros Big Hero 6 et se lancent dans des aventures de haute technologie tout en protégeant leur ville contre un éventail de méchants scientifiquement améliorés. Dans sa vie de tous les jours, Hiro fait face à des défis académiques et à des épreuves sociales intimidants en tant que nouveau prodige au San Fransokyo Institute of Technology.

Frozen 2 (Canada / Australie / Nouvelle-Zélande / Pays-Bas)

Elsa, Anna, Kristoff et Olaf partent loin dans la forêt pour découvrir la vérité sur un ancien mystère de leur royaume.

Vendredi 20 mars

Journal d’un futur président

Final – Épisode 110 – «Système à deux»

À Tallahassee, Elena a des problèmes non résolus avec Jessica et elle décide de suivre les conseils inspirants d’un sénateur pour trouver une solution. Bobby a du mal à s’exprimer et trouve du réconfort dans les conseils de Sam. Gabi essaie de faire comme si tout allait bien au travail, malgré sa nouvelle normalité avec Sam.

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 705 – «Autant en emporte une trace»

Ahsoka se lie d’amitié avec un pilote mais doit cacher son passé Jedi tout en essayant d’arrêter un droïde dangereux.

Disney Insider – Épisode 1

Le premier épisode comprendra un aperçu des coulisses de la spéciale hawaïenne d’American Idol, la réalisation de Pixar’s Onward et un aperçu du nouveau Disney + Original, Stargirl.

Marvel’s Hero Project

Finale – Épisode 120 – «Hailey de haut vol»

Quand Hailey s’est rendu compte que les soins médicaux continus de sa sœur jumelle Livy mettaient à rude épreuve les finances de sa famille, elle est entrée en action. Maintenant, Marvel fait d’elle un véritable SuperHero, immortalisé dans sa propre bande dessinée.

Mariages de conte de fées de Disney

Épisode 206 – “OBJECTIFS de mariage!”

Les coéquipiers du Collège Joi et Lexie ont un mariage de conte de fées à Disneyland avec la championne de la Coupe du monde Brandie Chastain et la sensation de chant Colbie Collait. Nathan surprend Krystal avec une proposition à Paris et l’aide de Adventures By Disney.

Classe de magasin

Épisode 104 – «Pont ou buste»

Les équipes doivent relever le défi de concevoir et de construire des ponts qui ont fière allure et qui peuvent supporter le poids

Dimanches en famille Disney

Épisode 120 – «Winnie l’Ourson: Pots de fleurs»

La famille Ruvalcaba rejoint Amber pour un projet végétal inspiré de Winnie The Pooh.

Un jour à Disney

Épisode 116 – «David Muir: ancre des nouvelles du monde ce soir»

David Muir, Anchor of ABC’s World News Tonight with David Muir, met en lumière sa responsabilité en tant que présentateur. Inspiré par des gens comme Peter Jennings et Diane Sawyer, Muir pense qu’il est de son devoir de briser le chaos d’aujourd’hui pour fournir des nouvelles simples et pertinentes aux gens du monde entier.

Je ne l’ai pas fait (S1-2)

Les jumeaux fraternels ultra-compétitifs Lindy et Logan Watson, avec leurs quatre meilleurs amis, naviguent pendant leur première année de lycée. Chaque épisode commence par un comique “qu’est-ce qui vient de se passer?” situation comme Lindy et Logan tournent chacun leur propre récit vivant d’une certaine occurrence ou situation difficile. La série utilise des scènes de flashback pour raconter les histoires uniques des frères et sœurs.

Playtime avec Puppy Dog Pals: Puppy Playcare (S2)

Les chiots carlin amoureux, les frères Bingo et Rolly, ont des appétits à la recherche de sensations fortes qui les emmènent dans des aventures exaltantes dans leur quartier et dans le monde entier. Qu’il s’agisse d’aider leur propriétaire Bob ou d’aider un ami dans le besoin, la devise des carlins est que la vie est plus excitante avec votre meilleur ami à vos côtés. Chaque épisode présente deux histoires de 11 minutes qui présentent les similitudes et les différences de Bingo et Rolly tout en montrant des leçons positives sur l’amitié, la résolution de problèmes, la collaboration, la créativité et l’aventure.

Vampirina Ghoul Girls Rock! (S2)

«Vampirina», nominée aux Emmy® et aux BAFTA Awards, raconte l’histoire de Vampirina (alias Vee), une jeune fille vampire qui est la nouvelle fille de la ville après le déménagement de sa famille de Transylvanie en Pennsylvanie. La série suit Vee alors qu’elle fait face aux épreuves et aux tribulations de s’adapter à un environnement inconnu, notamment de se faire des amis et de fréquenter une nouvelle école dans le monde humain. Au début, Vee essaie de s’adapter, de changer et de se fondre avec ses camarades de classe, mais finalement elle apprend à apprécier son individualité unique et ses amis aussi. Mélange d’amusement fantasmagorique, de récits sincères et de musique de calibre Broadway, chaque épisode comprend deux histoires de 11 minutes.

Qu’attendez-vous pour regarder sur Disney + cette semaine?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.