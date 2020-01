Qu’est-ce qui arrive à Disney + cette semaine | Le Roi Lion, Descendants 3 et Lamp Life

Il est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui arrive à Disney + cette semaine. Nous avons de nouveaux contenus majeurs à venir sur la plate-forme de streaming, y compris le hit à succès de 2019, Le Roi Lion et un nouveau court métrage Disney + Original, avec Bo Peep de Toy Story.

De plus, les États-Unis obtiennent un certain nombre d’émissions et de films ajoutés à la bibliothèque Disney +. Ces titres varient en fonction de votre pays.

Voici le récapitulatif des nouveaux ajouts Disney + de cette semaine:

Mardi 28 janvier

Le Roi Lion (2019)

Le Roi Lion de Disney, réalisé par Jon Favreau, voyage dans la savane africaine, où un futur roi surmonte la trahison et la tragédie pour prendre la place qui lui revient sur Pride Rock. Grâce à des techniques cinématographiques novatrices, Le Roi Lion donne vie à des personnages précieux d’une toute nouvelle manière.

Vendredi 31 janvier

Journal d’un futur président

Épisode 103 – «Secours aux sinistrés»

Afin de trouver sa «raison d’être», Elena essaie de devenir capitaine de la surveillance des ouragans d’Orange Bay Middle. Bobby se prépare à aller à «Miami Second Base» avec le nouveau béguin Monyca-with-a-Y. Gabi est ravie d’avoir son premier vrai rendez-vous avec Sam, mais les obligations familiales continuent de faire obstacle.

Dimanches en famille Disney

Épisode 113 – «Tangled: Paper Lanterns»

La famille Wulf s’illumine lorsqu’elle aide à héberger Amber Kemp-Gerstel sur un artisanat inspiré de «Tangled» de Disney.

Durée de vie de la lampe

Bo Peep fait un grand retour dans Toy Story 4 de Disney et Pixar et elle ouvre la voie dans le tout nouveau court métrage d’animation de Pixar, Lamp Life. Lamp Life répond à la question de ce qui est arrivé à Bo depuis la dernière fois que nous l’avons vue dans Toy Story 2. Rejoignez Woody et Giggle McDimples alors que Bo raconte ses folles aventures. Le film est diffusé exclusivement sur Disney +.

Marvel’s Hero Project

Épisode 113 – «Soaring Seamus»

Seamus veut redonner à ceux qui servent – les hommes et les femmes qui sont prêts à tout risquer pour assurer sa liberté. Il a créé une organisation de collecte de fonds qui puise dans son amour de l’escalade pour collecter des fonds pour les familles des soldats tombés et blessés, afin qu’ils puissent continuer à grimper vers leurs propres rêves. Seamus est déjà un héros, mais maintenant, il est sur le point de devenir un super héros Marvel.

Un jour à Disney

Épisode 109 – «Rob Richards: organiste d’El Capitan»

Rob Richards nous emmène dans un voyage historique du puissant orgue Wurlitzer au El Capitan Theatre. C’est son ambition de toujours de jouer au Wurlitzer pour Disney, et après des années à perfectionner son art dans des pizzerias aux États-Unis, Richards a rempli sa mission de présenter le canon de Disney au public d’une toute nouvelle manière.

Samedi 1 février

Autour du monde en 80 jours

Un pari oppose un inventeur britannique, un voleur chinois et un artiste français dans une aventure mondiale qui leur permettra de faire le tour du globe en 80 jours.

Grosse affaire

Deux ensembles de jumelles identiques sont accidentellement mélangés à la naissance et changés – une «paire» va à une famille riche, l’autre à des agriculteurs pauvres. Des années plus tard, les pauvres jumeaux se rendent à New York pour une confrontation avec une société qui prévoit d’anéantir leur ville natale, pour ensuite la trouver dirigée par leurs vraies sœurs jumelles. Bette Midler et Lily Tomlin jouent chacune deux jumeaux dans cette comédie loufoque.

The Sandlot (retour du titre)

Au cours d’un été d’amitié et d’aventure, un garçon fait partie du gang, neuf garçons deviennent une équipe et leur chef devient une légende en affrontant le mystère terrifiant au-delà du mur droit.

Thon méchant (Saison 1-2

La pêche est une vie difficile, et plus difficile avec des stocks de thon rouge épuisés. À Gloucester, dans le Massachusetts, il existe une race spéciale de pêcheurs. Pendant des générations, ils ont utilisé canne et moulinet pour attraper le thon rouge insaisissable. Ils dépendent de ces poissons pour leur subsistance et la concurrence est brutale. Au cours des 10 prochaines semaines, les pêcheurs les plus qualifiés partiront dans les eaux glaciales de l’Atlantique Nord dans l’espoir de capturer le précieux thon rouge. Lorsqu’un thon rouge peut rapporter jusqu’à 20 000 $, il fera tout ce qu’il faut pour se connecter.

Dimanche 2 février

Descendants 3

Les adolescents des méchants les plus infâmes de Disney retournent sur l’île des Perdus pour recruter un nouveau lot de descendants méchants pour les rejoindre à Auradon Prep.

Qu’allez-vous regarder cette semaine sur Disney +?

