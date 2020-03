Qu’est-ce qui arrive à Disney + cette semaine | Soyez notre chef

Il est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui arrivera à Disney + dans la semaine à venir dans les pays de la première vague, notamment aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors que deux Disney + Originals ont terminé la semaine dernière, «Diary of a Future President» et «Marvel Hero Project», cette semaine, une toute nouvelle série appelée «Be Our Chef» rejoint le service de streaming dans tous les pays du monde.

La semaine sera également chargée pour Disney +, car elle sera lancée mardi au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse. Cependant, ces pays n’obtiendront pas tous les mêmes épisodes Disney + Original, car ces pays recevront les seconds épisodes de la plupart des Disney + Originals, jusqu’à ce qu’ils rattrapent les États-Unis.

Et pour ceux aux États-Unis et au Canada, “A Wrinkle In Time”, quittera Netflix et se dirigera vers Disney +.

Mardi 24 mars (Pays de la vague 2)

Lancement européen – Des centaines de films et d’émissions seront ajoutés à Disney + – Cliquez ici pour la liste complète des lancements

Mercredi 25 mars

Une ride dans le temps (États-Unis et Canada)

Après la disparition de son père scientifique, trois êtres particuliers envoient Meg, son frère et son amie dans l’espace pour le retrouver.

Vendredi 27 mars

Soyez notre chef – (Global)



Première – Épisode 101 – «Bibbidi Bobbidi Bon Appetit»

Dans ce défi inspiré de «Cendrillon», les deux premières familles, la famille Merrill et la famille Robbins, sont invitées à transformer comme par magie un aliment classique réconfortant en un repas gastronomique.

Star Wars: The Clone Wars (pays de la vague 1)



Épisode 706 – «Deal No Deal»

Trace prend une décision imprudente après avoir appris ce qu’ils transportent pour le Syndicat Pyke.

Disney Insider – Épisode 2 (Global)

Aucun détail n’a encore été fourni

Mariages de contes de fées de Disney (pays de la vague 1)



Épisode 207 – «Te Amo, Mi Amor, encore!»

Survivante de l’ouragan Maria, Gloriene surprend son mari de 13 ans avec un renouvellement de vœux et une performance grésillante du gagnant du Grammy latin Pedro Capo. Brieanna & Tyler célèbrent un conte de fées avec un mariage sur le thème d’Alice au pays des merveilles.

Classe de boutique (pays Wave 1)



Épisode 105 – «Boulder Bash»

Les équipes doivent relever le défi de mettre une touche moderne sur la table de pique-nique classique.

Dimanches en famille Disney (pays de la vague 1)



Épisode 121 – «Ratatouille: chapeau de chef»

Ce métier inspiré de la “Ratatouille” de Pixar va être un vieux chapeau pour la famille Crownholm.

Un jour à Disney (pays de la vague 1)



Épisode 117 – «Morgan Pope: R&D Imagineer»

Imagineer Morgan Pope, Recherche et Développement, aide à créer la prochaine génération de robotique. En se concentrant sur les mouvements contrôlés avec précision pour faire progresser la façon dont les robots pourraient être utilisés dans les parcs, Morgan anticipe toujours la prochaine grande percée qui étonnera les amateurs de parcs Disney.

Pays de la vague 2

Le Mandalorien – Épisode 3

High School Musical: La comédie musicale – La série – Épisode 2

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 703

Star Wars: The Clone Wars – Épisode 704

Marvel Hero Project – Épisode 2

Mariages de contes de fées Disney – Épisode 2

Journal d’un futur président – Épisode 2

Pick of the Litter – Épisode 2

L’histoire de l’imagination – épisode 2

Encore – Épisode 2

Le monde selon Jeff Goldblum – Épisode 2

Shop Class – Épisode 2

On ne sait pas si les courts métrages, One Day At Disney, Forky Asks A Question et Disney Family Sundays seront également publiés chaque semaine.

Qu’attendez-vous pour regarder cette semaine sur Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.