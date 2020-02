Qu’est-ce qui arrive à Disney + cette semaine | Star Wars: La guerre des clones

Il est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui arrivera à Disney + dans la semaine à venir et la grande nouvelle version est le retour de la série animée à succès, Star Wars: The Clone Wars, qui revient pour sa septième et dernière saison, exclusivement sur Disney +.

Remarque – Le contenu de la bibliothèque peut varier d’un pays à l’autre, mais Disney + Originals est disponible dans le monde entier.

Voici le récapitulatif:

Jeudi 20 février

Marvel Rising: Opération Shuri

Marvel Rising: Operation Shuri présente le personnage préféré des fans Shuri, exprimé par Daisy Lightfoot (Marvel Avengers: Black Panther’s Quest) dans l’univers Marvel Rising dans une spéciale animée de 22 minutes.

La vie des Guerriers Secrets est bouleversée face à leur dernière mission: sortir avec Shuri, la princesse héritière de Wakanda, et lui montrer ce que c’est que d’être un adolescent ordinaire. Mais rien d’ordinaire lorsque vous faites affaire avec l’une des personnes les plus intelligentes et les plus célèbres de la planète.

Marvel Rising: jouer avec le feu

Marvel Rising: Playing With Fire, voit le retour de Tyler Posey (Teen Wolf) en tant que Dante Pertuz aka Inferno et Dove Cameron (Descendants 3) en tant que Gwen Stacy aka Ghost-Spider, et débuts de Navia Robinson (Raven’s Home) en tant que nouveau personnage Zayla.

Lorsque les pouvoirs d’Inferno sont volés par un jeune et puissant méchant, c’est aux Guerriers Secrets de vaincre leur nouvel ennemi et d’aider leur ami. Mais Inferno VEUT-IL même récupérer ses pouvoirs?

Vendredi 21 février

Amis animaux improbables (Saison 1-2)

Le monde naturel est plein d’histoires incroyables, mais parfois les animaux agissent d’une manière qui va à l’encontre de tous leurs instincts. D’un éléphant qui garde un chien malade à une tortue géante adoptant un bébé hippopotame et une lionne qui ignore toutes les lois de la nature pour s’occuper d’un bébé oryx, ce documentaire réconfortant examine les cas d’animaux qui ont frappé relations inhabituelles. Plongez dans le côté étranger de la nature comme nous le demandons, les animaux peuvent-ils vraiment être amis avec d’autres espèces?

Star Wars: La guerre des clones

Première – Épisode 701 – «Le mauvais lot»

Le capitaine Rex et le Bad Batch doivent infiltrer une base ennemie sur Anaxes.

Journal d’un futur président

Épisode 106 – «Habeas Corpus»

Quand Elena obtient la détention, elle découvre un nouveau groupe d’enfants qui sont bien plus que leur réputation. Bobby est impatient de regarder un classique culte avec ses copains, mais il est surpris quand le film l’oblige à révéler un aspect de sa vie qu’il n’était pas prêt à partager. Pendant ce temps, Gabi est déçu d’avoir perdu une affaire importante au profit d’une plus grande entreprise, mais a été considérablement encouragé par Sam

Mariages de conte de fées de Disney

Épisode 202 – «L’Alaska pour m’épouser»

Dans une proposition élaborée, Jesse surprend sa petite amie Alyssa avec beaucoup de glace au sommet d’un glacier. Kylee et Ty célèbrent leur mariage devant le château de Cendrillon avec la star de country primée Chris Janson et une danse assez impressionnante!

Dimanches en famille Disney

Épisode 116 – «Aristochats: bandeaux»

Les dames Pyle-Lawrence se joignent à l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour un métier inspiré des «Aristochats» de Disney.

Marvel’s Hero Project

Épisode 116 – «Genesis The Amazing Animal Ally»

Genesis est un ardent défenseur des soins et de la garde de toutes sortes de créatures, et son activisme inspire les autres à suivre son exemple. Elle consacre son temps à faire du bénévolat pour aider à protéger toutes sortes d’animaux, en veillant à ce qu’ils aient un environnement sûr et à recevoir des soins lorsqu’ils sont blessés. Maintenant, Marvel reconnaît sa compassion et son service lorsqu’elle devient membre du projet Hero de Marvel.

Un jour à Disney

Épisode 112 – «Vince Caro: ingénieur d’enregistrement Pixar»

Vince Caro, ingénieur principal en enregistrement et mixage chez Pixar Animation Studios, capture la magie du son dans les films Pixar. Travaillant avec certains des talents les plus dynamiques du cinéma et de l’action en animation, le travail de Vince est tout simplement passionnant. En enregistrant la voix off, les effets sonores, la musique et plus encore, Caro est responsable de donner vie aux visuels grâce au son.

Qu’attendez-vous pour regarder sur Disney + cette semaine?

