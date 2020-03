Qu’est-ce qui arrive à Disney + cette semaine | Stargirl

Il est lundi et il est temps de jeter un œil à ce qui arrive à Disney + cette semaine, qui comprend un tout nouveau film Disney + Original, Stargirl. De plus, de nouveaux éléments seront ajoutés à la bibliothèque aux États-Unis, bien que cela puisse être différent dans d’autres régions, le gros ajout étant G-Force, qui quitte Netflix cette semaine.

Vendredi 13 mars

Stargirl – Première

«Stargirl» de Disney + est une histoire de passage à l’âge adulte tendre et décalée basée sur le roman pour jeunes adultes le plus vendu du New York Times, acclamé par la critique, sur un lycéen sans prétention qui se retrouve inexplicablement attiré par la nouvelle fille libre d’esprit , dont les manières non conventionnelles changent la façon dont ils se voient… et leur monde.

Journal d’un futur président

Épisode 109 – «État de l’Union»

Elena est choquée de découvrir que Sasha veut changer de colocataire pour la sortie à Tallahassee. Désespérée de fuir ses problèmes, elle manque délibérément le bus, uniquement pour être conduite par Gabi – qui fuit ses propres problèmes avec Sam. Bobby, toujours confus par son comportement à la danse, dit à sa petite amie qu’il l’aime.

Star Wars: La guerre des clones

Épisode 704 – «Affaires inachevées»

Anakin Skywalker et le Bad Batch tentent de remporter une victoire pour la République.

Marvel’s Hero Project

Épisode 119 – «Austin étonnant»

Austin sait à quoi ça ressemble quand la nourriture est rare. C’était l’un de ces moments où il a décidé de saisir une poignée de haricots et de planter un jardin. Il a invité sa communauté à choisir ce qu’elle voulait et la nouvelle s’est répandue. Des agriculteurs et des bénévoles à proximité sont venus l’aider à travailler le sol et maintenant, ce héros local a montré à toute une ville comment semer les graines de l’espoir et récolter les fruits littéraux de leur travail.

Mariages de conte de fées de Disney

Épisode 205 – «Conçu pour t’aimer»

Ana manquait à sa sœur lors de son mariage, mais la magie de Disney fait des rêves une réalité, et l’artiste primée aux Grammy Awards Tori Kelly se produit. Melanie & Nathan se retrouvent après des décennies avec une cérémonie à bord du Disney Wonder en Alaska.

Classe de magasin

Épisode 103 – «Rampes & Champs»

Les équipes doivent relever le défi de transformer des articles scolaires emblématiques en obstacles de skatepark.

Dimanches en famille Disney

Épisode 119 – «Les Muppets: Pom Poms»

La famille Crownholm rejoint Amber pour ce métier inspiré des Muppets.

Un jour à Disney

Épisode 115 – «Leah Buono: directrice de casting»

Leah Buono, directrice exécutive du casting, nous emmène dans les coulisses alors qu’elle recherche la prochaine star de Disney Channel. À travers des appels de casting, des auditions et un pur instinct, Leah contribue à la découverte d’une nouvelle génération de jeunes acteurs et actrices de Disney Channel qui apporteront leur talent, leur passion et leur dynamisme aux prochaines séries et films de Disney Channel.

Thon méchant (S3-8)

La pêche est une vie difficile, et plus difficile avec des stocks de thon rouge épuisés. À Gloucester, dans le Massachusetts, il existe une race spéciale de pêcheurs. Pendant des générations, ils ont utilisé canne et moulinet pour attraper le thon rouge insaisissable. Ils dépendent de ces poissons pour leur subsistance et la concurrence est brutale. Au cours des 10 prochaines semaines, les pêcheurs les plus qualifiés partiront dans les eaux glaciales de l’Atlantique Nord dans l’espoir de capturer le précieux thon rouge. Lorsqu’un thon rouge peut rapporter jusqu’à 20 000 $, il fera tout ce qu’il faut pour se connecter.

Thon méchant: banques extérieures (S1-6)

Les pêcheurs de thon rouge s’aventurent sur les lieux de pêche dangereux de Caroline du Nord, les Outer Banks, où ils se battent pour le prix le plus lucratif de l’océan.

Zorro – Deuxième série (S1)

Je ne sais pas à quelle série exacte Disney faisait référence. Nous devrons voir vendredi.

Dimanche 15 mars

G-Force

Une équipe d’animaux d’agents secrets entraînés, de cobayes Darwin, Juarez, Blaster, mole Speckles et fly Mooch, a pour mission de faire en sorte que le gouvernement américain arrête le maléfique Leonard Saber, qui prévoit de détruire le monde avec des appareils électroménagers. Mais le gouvernement les arrête et ils sont condamnés à une animalerie. Peuvent-ils s’échapper pour vaincre le méchant et sauver le monde?

