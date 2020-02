Qu’est-ce qui arrive à Disney + cette semaine | Timmy Failure: Des erreurs ont été commises et Toy Story 4

Il est lundi et il est temps de jeter un coup d’œil à ce qui va arriver à Disney + cette semaine et le grand nouvel ajout est la première en streaming de Toy Story 4 et un tout nouveau film Disney + Original, Timmy Failure: Mistakes Were Made arrive également vendredi.

Bien que cette liste soit principalement destinée aux lecteurs des États-Unis et du Canada, les Disney + Originals, y compris Timmy Failure, seront disponibles partout. Et la liste est susceptible de changer.

Voici le récapitulatif complet des nouveautés de cette semaine:

Mercredi 5 février

Toy Story 4

Woody a toujours été confiant quant à sa place dans le monde et que sa priorité est de prendre soin de son enfant, que ce soit Andy ou Bonnie. Mais quand Bonnie ajoute un nouveau jouet réticent appelé «Forky» à sa chambre, une aventure sur la route aux côtés d’anciens et de nouveaux amis montrera à Woody à quel point le monde peut être grand pour un jouet.

Vendredi 7 février

Journal d’un futur président

Épisode 104 – «Le National Mall»

Dans un effort pour cesser d’attendre que la féminité vienne à eux, Elena et Sasha s’éloignent de leurs magasins habituels du centre commercial pour les Intimates & More interdits – ce qui conduit Elena à devenir une criminelle accidentelle. Les amis de Bobby jettent un coup de pied pour essayer d’aider Bobby à passer plus de temps seul avec Monyca. Gabi essaie de prouver à son patron qu’elle est parfaite pour le nouveau cas au travail.

Dimanches en famille Disney

Épisode 114 – «Toy Story: Toy Bins»

La famille Freeman se joint à l’hôte Amber Kemp-Gerstel pour un artisanat inspiré des films “Toy Story” de Pixar.

Pixar dans la vraie vie: Toy Story: Traffic Cone Rescue

Marvel’s Hero Project

Épisode 114 – «Danielle dynamique»

Après un voyage en Californie pour construire une maison pour une famille au Mexique, Daniella a décidé qu’elle devait continuer à construire. Elle a consacré son temps à la collecte de fonds pour les matériaux et les frais de voyage pour construire plus de maisons, avec plus d’une douzaine de familles bénéficiant directement de ses efforts. Elle est également un leader, inspirant d’autres jeunes à suivre ses traces. Maintenant, Marvel la reconnaît comme un véritable super héros.

Un jour à Disney

Épisode 110 – «Grace Lee: Artiste du livre de contes»

Grace Lee de Disney Publishing Worldwide offre un regard intime sur le monde de l’illustration et de la narration. L’intérêt de Lee pour le pouvoir des images a commencé à un âge précoce et l’a inspirée à travailler dans les arts visuels. Aujourd’hui, Grace passe ses journées à collaborer avec des cinéastes et d’autres créatifs pour prolonger les histoires les plus appréciées de Disney de l’écran au livre.

Échec de Timmy: des erreurs ont été commises

Réalisé par le cinéaste primé Tom McCarthy, «Timmy Failure: Mistakes Were Made» de Disney +, basé sur le livre le plus vendu du même nom, suit les exploits hilarants de notre héros décalé et mort, Timmy Failure, qui, avec son Total, un ours polaire de 1 500 livres, exploite Total Failure Inc., une agence de détectives de Portland.

Dimanche 9 février

Vieux chiens (US)



Charlie et Dan sont les meilleurs amis et partenaires commerciaux depuis trente ans; leur cabinet de relations publiques de Manhattan est sur le point de conclure un énorme accord commercial avec une entreprise japonaise. Avec deux semaines pour coudre le contrat, Dan obtient une surprise: une femme qu’il a épousée en état d’ébriété près de neuf ans auparavant (annulée le lendemain) se présente pour lui dire qu’il est le père de ses jumeaux, maintenant sept, et elle ” Je serai en prison pendant 14 jours pour une protestation politique. Dan se porte volontaire pour garder les tykes, bien qu’il soit serré et sans aucune idée. Avec l’aide de Charlie, est-il possible qu’ils soient papa et oncle, répondent aux attentes des enfants et décrochent toujours le compte?

