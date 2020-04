Qu’est-ce qui ne va pas avec Richard Webber? L’histoire de la saison 16 a tout le monde concerné

Excusez-nous, mais que se passe-t-il au Grey Sloan Memorial? Avec le départ soudain d’Alex Karev (Justin Chambers) et d’Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) aux prises avec sa santé mentale, les fans de Grey’s Anatomy ont été en alerte rouge pendant toute la saison 16. Et pour aggraver les choses, il semble maintenant que Richard Webber (James Pickens Jr.) la vie est en danger. Mais qu’est-ce qui ne va pas avec Richard dans Grey’s Anatomy? Le drame Shondaland a laissé des indices pour les derniers épisodes, mais les fans espèrent obtenir bientôt des réponses solides.

[Alertespoil:[Spoileralert:L’anatomie de Grey Saison 16.]

Qu’est-il arrivé à Richard Webber dans la saison 16 de «Grey’s Anatomy»?

James Pickens Jr. en tant que Richard Webber sur ‘Grey’s Anatomy’ | Christopher Willard / ABC via .

Dans la saison 16 de Grey’s Anatomy intitulée «Snowblind», Richard révèle qu’il a un tremblement dans la main d’un patient nommé Tess (Beanie Feldstein). Le chirurgien général ne sait pas si c’est la maladie de Parkinson ou la vieillesse. Il reconnaît également qu’il ne sera pas en mesure de fonctionner bientôt.

Puis à la fin de l’épisode, Richard donne son stéthoscope à Tess, en passant le flambeau symbolique. “Je n’en ai plus besoin, mais j’espère vraiment que vous en aurez”, dit Richard.

Quelques semaines plus tard dans “Love of My Life”, Grey’s Anatomy évoque la condition de Richard de la manière la plus inattendue. Tout au long de l’épisode, Richard se prépare pour sa présentation lors d’une conférence médicale à Los Angeles aux côtés de son épouse, Catherine Fox (Debbie Allen). Mais voilà, Catherine n’était qu’une hallucination.

Lorsque Richard fait sa présentation, il affirme avoir trouvé un moyen de guérir le cancer. Ensuite, tout tourne en spirale alors qu’il se promène et les fans de Grey’s Anatomy comprennent très rapidement que quelque chose ne va pas avec Richard. De retour à Gray Sloan, où les médecins diffusent la conférence, Catherine s’inquiète que Richard soit ivre. Cependant, cela semble plus que cela.

Finalement, Maggie Pierce (Kelly McCreary) s’approche de la scène pour obtenir l’aide de Richard. Il essaie de l’ignorer au début. Puis, quand Maggie essaie de pousser plus loin, Richard ne peut pas reconnaître sa fille biologique. Il essaie également de résister lorsque Cormac Hayes (Richard Flood) descend pour aider son collègue.

Enfin, Hayes et Maggie sortent Richard de la scène. Pendant ce temps, Maggie demande au public d’appeler une ambulance. Elle pense que Richard fait un AVC. La vidéo s’adresse à tout le monde à Seattle.

Plus tard, Maggie est avec Richard alors qu’il est emmené à l’hôpital. Il la reconnaît à nouveau et lui demande ce qui ne va pas. “Je ne sais pas”, dit Maggie. L’épisode se termine et les fans de Grey’s Anatomy crient.

La bande-annonce promotionnelle de la saison 16, épisode 20 de Grey’s Anatomy montre les médecins réunis pour Richard

Pour l’instant, les fans devront tenir un peu plus longtemps pour découvrir ce qui ne va pas avec Richard dans Grey’s Anatomy. De nombreux téléspectateurs se sont demandé si les symptômes du chirurgien correspondaient à la maladie de Parkinson, comme le pensait Tess dans «Snowblind». Mais le drame ABC n’a pas encore révélé le diagnostic officiel.

Cela dit, Grey’s Anatomy Season 16, Episode 20 nous rapprochera probablement un peu plus. Dans la promo de “Sing It Again”, les médecins du Grey Sloan Memorial se rassemblent autour de Richard pour le sauver.

“Nous avons un homme de 65 ans souffrant de troubles de la mémoire et de comportements irréguliers”, explique Miranda Bailey (Chandra Wilson) dans la promo de Grey’s Anatomy. “Je parle de Richard Webber. Ce n’est pas le Richard Webber que vous connaissez et aimez. Il est notre patient numéro un. »

Puis Meredith Gray (Ellen Pompeo) révèle qu’elle pourrait être le héros de cette histoire. «Richard, je peux te réparer», dit-elle. “Parce que c’est toi qui m’as appris tout ce que je sais.”

Pendant ce temps, dans une interview avec Entertainment Tonight, Kim Raver – qui incarne Teddy Altman – a expliqué ce qui arrivait à Richard.

“Dans Grey’s Anatomy, chaque médecin se réunit de manière fantastique pour trier et résoudre le problème”, a déclaré Raver. «C’est tellement formidable et en dit long sur le personnage de James qu’il est tellement aimé. C’est donc définitivement un gros morceau des deux prochains épisodes. »

Mais même ainsi, Raver n’a pas été en mesure de dire si Richard irait ou non. Alors restez à l’écoute. Grey’s Anatomy Season 16 revient le jeudi 2 avril. N’oubliez pas les tissus.

