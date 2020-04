Qu’est-ce qui quitte Hulu en mai

Hulu a annoncé quels films quitteront le service de streaming à la fin du mois de mai 2020. Il y a un large éventail de films qui sortent, avec beaucoup de grands films familiaux tels que la Free Willy Trilogy et l’excellent Spider-Man.

Voici le récapitulatif complet de ce qui quitte Hulu en mai:

50/50 (2011)

Danny Roane: premier réalisateur (2007)

Deck the Halls (2011)

Les yeux d’un ange (1994)

Libre Willy (1993)

Free Willy 2: The Adventure Home (1995)

Free Willy 3: The Rescue (1997)

Furry vengeance (2010)

Gator (1976)

Bonjour, tueur (2011)

Chasse de bonne volonté (1997)

Masquer (2011)

Hornet’s Nest (2012)

Innocent (2011)

Kinsey (2004)

Année bissextile (2010)

Major League II (1994)

Homme sur un rebord (2012)

Megamind (2010)

Misère (1990)

Natural Born Killers (1994)

La nuit des morts-vivants (2006)

La nuit des morts-vivants: la résurrection (2012)

Notes sur un scandale (2005)

Richard Cœur de Lion (2013)

Ricochet (2011)

Justes tués (2009)

Langue silencieuse (1993)

Témoin silencieux (2011)

Spider-Man (2002)

Debout dans l’ombre de Motown (2002)

Échangistes (1996)

Tendresse (2009)

Le livre d’Eli (2010)

Le refroidisseur (2003)

La descente (2005)

La descente: partie 2 (2010)

Dans les airs (2009)

En attendant d’expirer (1995)

Zombieland (2009)

N’oubliez pas que vous avez jusqu’à la fin du mois de mai pour regarder l’un de ces titres avant de quitter Hulu.

Qu’allez-vous regarder en premier?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

