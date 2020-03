Qu’est-ce qui s’en vient pour Valentin? Voici ce que dit James Patrick Stewart

Une histoire de bombe sur l’hôpital général au début de cette année impliquait Valentin Cassadine et qui étaient ses vrais parents. Maintenant que tout cela est terminé, le personnage a les yeux rivés sur beaucoup d’autres choses.

Dans une récente interview, James Patrick Stewart, qui incarne le personnage, a parlé de la suite de Valentin et bien plus encore.

James Patrick Stewart incarne Valentin Cassadine dans «l’Hôpital général» | ABC / Valerie Durant

Récent récit de Valentin Cassadine sur l’hôpital général

Le mois dernier, en février, l’une des plus grandes histoires de l’hôpital général était la paternité de Valentin Cassadine.

Il y avait eu une rumeur pendant un certain temps que le personnage ne serait pas une Cassadine biologique et qu’une tournure allait faire vibrer tout le monde au feuilleton. Avant cela, on pensait que Valentin était le fils perdu de Mikkos Cassadine.

La grande révélation est venue quand il a été dévoilé que Valentin n’était en effet pas membre de la famille Cassadine.

En fait, il est le fils d’Helena Cassadine et un homme sans nom. Depuis quelque temps, Nikolas Cassadine essayait de prouver que Valentin n’était pas un vrai fils de Mikkos.

Voici ce que James Patrick Stewart dit à propos de l’intrigue à venir impliquant le personnage

Dans une nouvelle interview avec Soaps In Depth, Stewart a parlé avec la publication de tout ce qui allait suivre pour la fausse Cassadine, y compris comment il comptait avec sa véritable parenté, la prise de contrôle ELQ, et bien plus encore.

A propos de Valentin apprenant qu’il était en fait le fils d’Helena, Stewart a déclaré: «Il a été dévasté quand il a appris que non seulement il avait Helena en lui, mais que sa fille avait Helena en elle. Et non seulement il ne pouvait rien y faire, mais il ne pouvait pas utiliser cette colère pour blesser Helena parce qu’elle était déjà partie! “

L’acteur a également parlé de la reprise de Valentin par ELQ. Si vous vous en souvenez bien, Nelle Benson lui a vendu ses actions. “Ce n’est pas un être humain vraiment réussi sur le plan personnel, mais son instinct commercial est bon. Il savait depuis longtemps qu’il devait préparer son prochain contrat. «Il doit se déplacer rapidement, avant que quiconque ne remarque ce qu’il fait. Et puis, il s’inquiétera de ce qu’il veut mettre en place ensuite », a-t-il déclaré.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.