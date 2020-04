Qu’est-ce qu’il lui est arrivé? Miguel Bosé pleure de façon inconsolable devant les caméras Tout va bien?

Miguel Bosé inquiète ses fans avec cette nouvelle

28 avril 2020

Miguel Bosé est un musicien, chanteur et acteur espagnol né au Panama. Cet homme a une carrière impeccable et tout au long de sa carrière, il a été caractérisé par une personne très heureuse.

Cette fois, nous avons trouvé une vidéo où l’on peut voir le chanteur au milieu d’une interview, le plus curieux de cette situation est que d’un moment à l’autre Miguel montre son côté sensible et pleure sans arrêt devant tout le monde.

Croyez-le ou non, la raison de ce cri était l’émotion car elle a reçu un cadeau de ses enfants qui lui a brouillé les yeux, car il s’agissait d’outils qui représentaient le progrès et la trajectoire de sa carrière.

Pour cette raison, le chanteur a été surpris par ce geste d’affection et le reçoit avec beaucoup de gratitude et d’émotion. Ce n’était pas tout, car il a également reçu un autre cadeau où il y avait des baskets à l’image des lions et des loups.

“Même le loup le plus solitaire fait sa meute” étaient les mots que le présentateur de l’émission lui a dit avant de lui donner le deuxième cadeau, le chanteur les a vus et a mis sa main sur son visage et a poussé un cri, c’est ainsi que Bosé a remercié geste de leurs enfants.

Pour sa part, Miguel répond aux propos du présentateur, exprimant “qu’à la fin, il arrive un moment où vous devez devenir le leader de la meute”, cela signifie qu’il faut prendre les rênes de la famille et être le meilleur exemple. pour les enfants.

.