Qu’est-ce qu’il lui est arrivé? Natti Natasha met le feu aux réseaux avec cette photo, pauvre chose!

Encore une fois, la Dominicaine Natti Natasha a mis le feu aux réseaux sociaux avec cette nouvelle choquante

6 mars 202010: 22 h 10

Natti Natasha Il a décidé de partager un instantané dans son compte officiel qui a mis ses disciples “les cheveux arrêtés”, où il apparaît dans un hôpital.

Apparemment, l’interprète de “Tu me tues” a été présentée à l’hôpital pour prélever du sang ou faire une injection, jusqu’à présent on ne sait plus d’informations sur la présence de l’artiste à la clinique.

“Toujours avec une bonne attitude jusqu’à ce que vous ..”, tel est le message qu’il a écrit Natti à côté d’une seringue avec du sang, il est donc présumé que l’artiste donnerait du sang.

Ce qui est vrai, c’est que le chanteur de “Sin Pyjama” a causé une grande consternation à ses partisans en publiant cette photo où il est vu assis avec une casquette rose et une équipe sportive, en attente dans le centre de santé.

Serait-ce que la belle Natti passe par un mauvais moment?

