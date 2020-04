Qu’est-ce qu’il lui est arrivé? Regardez l’étrange tenue de Billie Eilish dont tout le monde parle Comme c’est étrange!

La chanteuse a fait sensation sur les réseaux sociaux après avoir porté une tenue très étrange

29 avril 2020

Billie Eilish a été caractérisée comme l’une des jeunes Américaines les plus controversées aujourd’hui, mais elle est également l’une des célébrités qui a le plus d’influence sur la jeune population de ce pays.

La chanteuse a toujours été à la vue de tous les médias car elle a un style assez particulier, qui semble imprévisible, en effet à chaque fois que la chanteuse fait une présentation les fans sont très attentifs au look que la chanteuse portera.

Cette fois, Billie a surpris tous ses followers sur Instagram après avoir accroché une photo d’elle portant une tenue complètement verte, dans ce qui semble être un désert.

La publication de la chanteuse a attiré l’attention de tous ses fans car Billie a une cagoule verte qui ne laisse que ses yeux et sa bouche se montrer un peu, ce qui était très rare car l’artiste est très belle.

À ce jour, ces images ont le nombre surprenant de plus de trois millions de “j’aime” par leurs fans et des centaines de commentaires dont nous soulignons: “des bénédictions pour vous et votre famille”.

