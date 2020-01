Qu’est-il arrivé à certains participants de «Qui veut épouser mon fils?

En janvier 2012, un nouveau programme est venu sur le grill de Cuatro prêt à tout casser: «Qui veut épouser mon fils?. Le succès qui avait déjà été démontré dans d’autres pays comme la France, la Belgique ou les Pays-Bas, entre autres, a été reproduit en Espagne et le format a été renouvelé pour un total de cinq saisons, terminant la dernière édition jusqu’à présent en novembre 2017.

Depuis sa création, Cinq célibataires – dans le second il y en avait six parce qu’il y avait deux jumeaux – ils sont venus accompagnés de leurs mères dans le seul but de trouver l’amour. Et plusieurs prétendants ou prétendants ont dû se battre pour faire tomber le filou amoureux et laisser main dans la main avec lui plutôt qu’avec un autre participant ou avec sa propre mère, celle qui était toujours là pour leur donner des conseils et donner un avis sur quiconque tentait de conquérir son fils .

Beaucoup de personnages qui sont passés par le show de rencontres de la deuxième chaîne Mediaset Ils ont poursuivi leur chemin sur le petit écran et ont été les protagonistes d’autres programmes tels que «First Dates» ou «Survivors», entre autres. Dans FormulaTV, nous vous racontons ce qui est arrivé à ceux qui se sont le plus démarqués, de Rubén Poveda, connu pour son trône éternel dans “ Femmes et hommes et vice versa ” à la mythique Mari Carmen, que nous avons pu voir dans une édition au Honduras.

1 Rubén Poveda

Rubén Poveda dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

Rubén Poveda était l’un des concurrents qui sortaient avec un partenaire dans la première édition de «Qui veut épouser mon fils?». Lors du dernier gala, le tróspido a choisi de partir avec Graci Soto, une fille avec laquelle il avait une relation qui a duré quelques mois, comme ils l’ont commenté. Il semble que Cupidon n’ait pas épinglé la flèche à l’endroit exact à ce moment-là, mais Ruben n’a pas abandonné et est retourné à la télévision pour continuer à se battre pour trouver l’amour. En mai 2012, il entre directement dans la catégorie «Femmes, hommes et vice versa» en tant que tronista et, après de nombreux programmes, il est allé de pair avec Cristina Gadea. Et son idylle a duré plusieurs années. En 2016, il est retourné à l’émission de rencontres Mediaset, cette fois en tant que prétendant Ruth Bassauri, bien qu’il soit parti à son arrivée: sans elle.

À la recherche de l’amour, qui l’a finalement trouvé hors du petit écran, Rubén Poveda a gravi les échelons à la télévision: en 2013, il a présenté le programme «Intelligence artificielle» avec Mar Segura de quatre Rubén Poveda est une personne très active dans les réseaux sociaux et passionnée de mode, et a réussi à combiner les deux et à devenir influenceur par des campagnes publicitaires pour plusieurs marques. Il possède et gère actuellement une discothèque dans l’un des quartiers les plus centraux de Madrid.

2 David Olid

David Olid dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

Suite à la première édition, nous sommes tombés sur David Olid. Dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ Il s’est présenté comme “l’ingénieur décapant” et a fini par quitter le format avec Maria, mais leur relation n’a pas duré longtemps. Après avoir quitté le format, le tróspido rejoint le casting de «Expedition impossible», un programme dans lequel les candidats ont visité le Maroc en essayant de surmonter les obstacles qui les mettaient sur la route, et il l’a fait avec son partenaire Daniel del Río. Le couple a été expulsé dans la quatrième étape mais dans la cinquième ils étaient repescados et finalement ils étaient en quatrième place. À partir de ce moment, il s’est éloigné des projecteurs et a hoché la tête: il a actuellement un partenaire, un fils et son travail est le bodybuilt, entraîne son corps et rivalise avec les autres pour pouvoir se démarquer des autres. De plus, il est nutritionniste et entraîneur personnel et possède une boutique en ligne de suppléments sportifs.

3 Daniel del Río

Daniel del Río dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et dans «Expédition impossible» (à droite)

Daniel del Río est entré dans la première saison de ‘Qui veut épouser mon fils?’ accompagné de sa mère Pilar et s’est défini comme un garçon très timide qui à vingt-sept ans vit toujours avec sa mère et qui, en plus d’être informaticien, était vierge. En finale, il a laissé la main de sa mère et a préféré ne rencontrer aucune fille en dehors du programme, dans sa lignée. En janvier 2013, il est retourné à Cuatro avec David Olid pour devenir candidat à «Impossible Expedition» et quand ce programme a pris fin, il s’est complètement éloigné des médias. Nous ne savons pas s’il restera le même qu’il a été défini lorsqu’il a commencé à être délicat, ce qu’il indique clairement dans son compte Facebook, c’est qu’il continue de travailler en tant qu’informaticien.

4 Isidoro Baides

Isidoro Baides dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

D’Almansa, Albacete, Isidoro Baides est arrivé à la deuxième saison de «Qui veut épouser mon fils? à côté de Dolores, sa mère. Son concours a été très drôle grâce à l’humour qui le caractérise et s’est retrouvé avec style, choisissant Natalia. Bien que la relation n’ait pas abouti, le désir d’Isidoro de trouver sa meilleure moitié est resté plus fort que jamais et, après avoir participé à «Regardez qui saute! En 2013 et étant le premier expulsé, il a écrit un tweet à Sofía Suescun en 2016 pour faire semblant de “ Femmes et hommes et vice versa ”, mais il n’a pas eu de chance. Il semble que l’amour ne soit pas le point fort d’Isidoro, et c’est que en mars 2017, il revient sous les projecteurs, cette fois sur le “Menu spécial” de “First Dates”, et a eu un rendez-vous avec Veronica assez désastreux qui s’est terminé avec les deux chemins différents. Il n’est jamais trop tard pour continuer d’essayer. Ses followers sur Twitter lui demandent d’entrer dans la nouvelle édition de ‘Survivors’, est-ce un bon pari?

5 Markus

Markus dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

En 2015, il a atteint la quatrième saison de «Qui veut épouser mon fils? Daniel Beira, mieux connu sous le nom de Markus, alors galicien de vingt-cinq ans, mannequin de profession et accompagné de María José, sa mère. Bien qu’il n’ait pas participé à d’autres programmes depuis la fin de sa saison, nous avons entendu parler de lui depuis qu’il a spéculé sur son homosexualité présumée jusqu’à Suso, dans ‘GH 17’, a déclaré qu’il avait une relation de plus d’un an avec Miguel Vilas, l’un des protagonistes de l’édition. Bien que de nombreux facteurs indiquent que cela est vrai, cela n’a jamais été confirmé ou nié. À l’heure actuelle, il continue à agir comme un modèle, comme nous pouvons le savoir à travers ses réseaux sociaux.

6 Leo

J’ai lu dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et dans «Femmes et hommes et vice versa» (à droite)

Lors de la troisième édition, l’un des concurrents s’est distingué par son physique. C’était Leo, arrivé d’Argentine et accompagné de sa mère Silvia, qui semblait disposé à trouver l’amour dans une belle femme et à le compléter. Et c’est ce qu’il a fait. À vingt-sept ans, il célèbre sa fin et choisit Marta, avec qui il entame une relation qui n’a pas beaucoup d’avenir. Cela n’a pas empêché son désir de tomber amoureux, ceux qu’il avait déjà lorsqu’il est entré dans «Femmes et hommes et vice versa», lors de sa première apparition à la télévision généraliste, en tant que prétendant de Belen. Et est-ce En juillet 2015, il est redevenu excité à la télévision, revenant dans ce cas au format présenté dans ce cas par Emma García, quand il est arrivé pour faire semblant de Patricia Steisy. Mais son trône avancé le ralentit et il décida de changer de cap et d’arrêter de se battre pour cette tronista, un aspect qui dérangeait Steisy et qui fit continuer Leo sans trouver l’amour.

7 Lety

Lety dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

Mais toute la liste n’allait pas être pleine d’enfants célibataires. Les prétendants ont également de la place dans ce rapport, et Lety est, sans aucun doute, l’une des plus particulières de l’histoire du programme. Si nous pensons aux prétendants de “Qui veut épouser mon fils?” Beaucoup d’entre nous viennent à l’esprit, mais celui que nous n’oublions jamais est Lety. Elle est arrivée au programme avec des cheveux roux et ses petits os caractéristiques et bien qu’elle n’ait pas réussi à sortir Léo de la datation, un trou a été fait dans le cœur des spectateurs. De plus, peu de temps après, il est passé par «Change-moi VIP» et s’est tourné vers son style qu’il aimait tellement qu’il est resté avec lui jusqu’à présent. Ses cheveux blonds ont été maintenus depuis ce moment mais ce qu’elle a voulu garder de sa première ère télévisuelle a été la pose de museaux sur ses photos. Aujourd’hui, il est toujours lié au monde de la nuit, maintenant dans un bar à cocktails à Madrid.

8 Svetlana

Svetlana dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et dans ‘Changer VIP’ (à droite)

Un autre qu’avant d’arriver à “Qui veut épouser mon fils?” J’avais déjà su que la célébrité était Svetlana. Le prétendant d’Alexis, connu pour sa participation à la troisième édition du format, a tenté sa chance en 2010 en tant que chanteuse d’opéra – qui est l’une de ses professions – dans ‘Factor X’, mais sans succès. Après avoir quitté le format Four, bien qu’il n’ait pas réussi en amour, Il essaya à nouveau sur le petit écran, cette fois à la recherche d’un changement de style dans ‘Change me’. Mais non plus. Aucun des trois jurés n’a voulu s’impliquer et est sorti comme il était arrivé. En 2017, nous l’avons revu grâce à un spécial “ First Dates ” de l’émission de rencontres, où elle avait rendez-vous avec Oscar qui n’était pas tout à fait correct non plus.

9 Andrea Garcia

Andrea dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et dans ‘Regarde qui saute!’ (à droite)

Dans la troisième édition de “Qui veut épouser mon fils?” Nous avons rencontré Andrea García. Un mélange parfait entre le chonismo et la piería, la fille a réussi à atteindre le cœur de Victor et à devenir son élue en finale. Mais leur relation, comme la plupart de ceux qui quittent le programme, n’a pas duré longtemps. Andrea a profité de la renommée qu’elle avait acquise dans le format et a rejoint le casting de “Regardez qui saute!” En 2014, programme Telecinco dont il était le huitième expulsé. Depuis lors, nous n’avons plus entendu parler d’elle et elle n’a plus eu de relations avec les médias.

10 Mari Carmen Torrecillas

Mari Carmen dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et dans «Survivors» (à droite)

Parfois, les compagnons gagnent plus en importance que les concurrents eux-mêmes. C’est le cas de Mari Carmen. Sa confiance en soi et son naturel l’ont fait se démarquer pour toutes les phrases mythiques qu’il a rendues célèbres, et des programmes comme «Passeport pour l’île» voulaient l’avoir comme candidate. Participez à ce format, où il a partagé son terrain avec Gaby de la troisième saison de «Qui veut épouser mon fils? et avec María José, à partir du quatrième, elle est devenue une participante de «Survivors 2016» et a été expulsée à la deuxième place. Depuis la fin de l’émission, nous ne l’avons plus revu à la télévision mais, à travers les réseaux sociaux de Fran Lara, son fils et concurrent de l’émission de rencontres de Cuatro, nous avons eu connaissance d’un cancer de l’ovaire qui l’a secoué en octobre. 2019.

11 María Rosa Cobo

María Rosa dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et dans ‘Paquita Salas’ (à droite)

En poursuivant avec les principales mères, nous atteignons María Rosa. Dans la quatrième édition du programme, nous avons rencontré David, un homme célibataire à la recherche d’une fille mais étroitement lié à sa mère. Peut-être trop. María Rosa a fini par être plus protagoniste que le concurrent lui-même, et il a réussi à gagner une place dans le cœur des spectateurs grâce à son naturel et ses compétences de voyante. Qui ne se souvient pas de ses lectures de cartes dans «Qui veut épouser mon fils? dans lequel, selon elle, avait-il toujours raison? La dame n’a pas eu beaucoup plus d’impact depuis que le programme a mis fin à Four. La seule chose que nous savions à son sujet était qu’elle continuait à jeter les cartes, et nous l’avons vérifié dans la cinquième saison de l’émission de rencontres, quand elle est revenue pour résoudre avec ses pouvoirs paranormaux certains doutes sur l’avenir des concurrents de ce moment, mais la direction de PS voulait la ressusciter de ses cendres, comme s’il s’agissait du même phénix, et est apparu dans le dernier épisode de la première saison de «Paquita Salas».

12 Sergi

Sergi dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et aujourd’hui (à droite)

Celui qui a réussi à gagner le cœur de Roi dans la quatrième édition de ‘Qui veut épouser mon fils?’ C’était Sergi. Leur relation, comme toute la liste, a duré un soupir mais a continué d’être présente pour plusieurs raisons au fil des ans. L’une des questions pour lesquelles il a eu le plus d’impact a été son amour du déshabillage. À plus d’une occasion, nous l’avions déjà vu lorsque sa mère l’avait amené au monde et lorsqu’il a essayé d’imiter un vol de Quim Gutierrez complètement nu, il nous a laissé la bouche ouverte. Mais cela est devenu presque coutumier. Il a même nommé son pénis pour se référer à lui sur les réseaux sociaux à chaque fois qu’il voulait l’enseigner: John Pojohn. En octobre 2019, il a surpris le public qui a suivi son édition et est apparu dans “ La roulette chanceuse ”, et par malchance, il a fini par quitter les mains vides du programme.

13 Christopher Mateo

Christopher dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et dans «Survivors» (à droite)

Peut-être est-il l’un des plus réussis depuis «Qui veut épouser mon fils? Et cela n’apparaissait pas comme tel dans le programme. Rafa Mateo était un concurrent de la quatrième édition du format Cuatro qui dans sa finale a choisi sa mère, María Luisa. Mais c’est son frère Christopher qui a gagné en popularité. Tant et si bien qu’il a signé pour le casting de ‘Survivors 2015’, et bien que beaucoup ne lui aient pas donné de peine pour ne pas être quelqu’un de bien connu, Il a passé tous les tests et s’est montré comme il était semaine après semaine et a réussi à atteindre la finale et à devenir le vainqueur de l’édition. Depuis ce temps, nous l’avons vu dans de brèves apparitions dans des programmes tels que “Save Me”, mais sa vie a préféré s’éloigner des caméras, il s’est concentré sur la musique, les voyages, la modélisation et le luxe, dont il a toujours Profité du pouvoir d’achat de sa famille, et a abandonné le petit écran.

14 Toya

Toya dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et dans une auberge de la «Save me Snow Week» (à droite)

Toya est une autre des mères qui a réussi à pénétrer le plus profond des spectateurs de “Qui veut épouser mon fils?”. Sa connaissance de l’être et sa haute ascendance ont attiré notre attention dès la minute zéro et cela les a fait l’appeler dans différents formats tels que “ Change moi ”, où nous avons vu comment elle s’est laissée emporter par Pelayo, a laissé son style de côté et a mis les cheveux bleus , des yeux très maquillés et un style loin du vôtre. Ce n’était pas là et En avril 2017, il est allé à ‘First Dates’ pour chercher l’amour. Bien qu’il semblait l’avoir trouvé à cause du baiser qu’il avait eu avec Manuel, son partenaire de télévision, tout s’est terminé par une belle amitié qui nous a perplexes.

15 RD

RD dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et dans «Premières dates» (à droite)

Certains candidats de «Qui veut épouser mon fils? Ils avaient déjà eu leurs moments de gloire avant de commencer le programme. L’un d’eux est Rubén Rodríguez, plus connu sous le nom de RD. Sans doute Il était le protagoniste de la dernière édition de l’émission de rencontres jusqu’à présent, mais avant d’entrer nous connaissions déjà son existence par quelques photos dans lesquelles il posait dans le camp de concentration d’Auswitch. RD était l’un des prétendants de Pepe et, bien qu’il n’ait pas réussi à sortir de sa main, sa personnalité se démarquait de celle des autres et le public était divisé entre l’amour et la haine envers le participant. Depuis la fin de son édition, nous l’avons vu plus d’une fois à la télévision. Plus précisément dans «First Dates», où il a provoqué la controverse sur ses commentaires et est revenu à nouveau quelques mois plus tard pour le retracer comme lui seul le sait.

16 Edgar cher

Edgar Caro dans ‘Qui veut épouser mon fils?’ (à gauche) et actuellement (à droite) ou

Enfin, nous rencontrons Edgar Caro. Il était l’un des prétendants de Roi dans la troisième édition. Très intellectuel, il n’a pas réussi à entrer dans le cœur du galicien, qui a finalement choisi Sergi. Mais Edgar a continué sa vie normale. Des années avant d’avoir étudié le journalisme et fait ses premiers pas dans le monde. De plus, sa passion pour la musique l’a amené à étudier le violon au conservatoire et l’interprétation, à s’impliquer dans le théâtre. Il n’a jamais négligé le monde de la télévision et travaille actuellement sur «L’échelle» de Telemadrid.

