Qu’est-il arrivé à Danny (‘GH 14’), le DJ qui a conquis Susana avant ‘The Island of Temptations’

“ Big Brother 14 ” signifiait la naissance à la télévision de Susana Molina, ainsi que l’opportunité de saisir la très convoitée mallette de 300 000 euros et de rencontrer son petit ami ces dernières années, Gonzalo Montoya. Cependant, l’histoire aurait pu être très différente si Danny Padilla, un DJ d’Almeria de 31 ans, était entré dans le single de la maison et n’aurait pas été expulsé par le programme de manière disciplinaire.

Danny dans «GH 14» et actuellement Zeppelin TV / Web Chris Damon

Dès le premier jour, des étincelles ont sauté entre Susana et Danny dans la maison, bien que leur relation ait cessé parce qu’il avait une petite amie à l’étranger, Eva. Telecinco et Zeppelin TV ont donné à la jeune femme la possibilité de devenir candidate et d’essayer de faire voir à son fils la douleur qu’elle causait mais, après avoir échoué et montré que le DJ avait tout déformé depuis le début pour gagner en popularité, tous deux ont été radicalement bannis du programme. Susana a commencé une nouvelle phase de son concours qui mènerait à la victoire.

Cela fait sept ans que ‘GH 14’ et la vie de Danny a radicalement changé à certains égards, tout en continuant à réussir au niveau professionnel. Sous le nom de scène de Chris Damon, il est l’un des DJs officiels des clubs d’Ibiza comme Bora Bora. Il travaille également en tant que résident dans des clubs à Marbella et Grenade et touche d’autres endroits de la géographie espagnole avec sa console de mixage. Les opportunités ne manquent pas et sur son site Web, vous pouvez acheter des billets pour des dates fermées tout au long de 2020.

A rompu avec Eva

La nouvelle petite amie de Danny Instagram Chris Damon

Comme votre site Web l’indique, votre responsable continue d’être Víctor Cano, qui lui a également servi de défenseur pendant son séjour à Guadalix de la Sierra. Pendant ce temps, Danny Il a même fondé son propre label de musique techno et house sous le nom de Strictly Records. Parallèle maintient sa facette de présentateur dans PlayMusic Radio Show, un espace radio que je dirigeais déjà avant «GH». Là, il conserve son ancien nom artistique, MrDanny.

Cependant, le changement le plus important dans sa vie a trait au plan sentimental. Bien que sa relation avec Eva Pebble soit solide, Almeria a rompu sa séduction ces dernières années. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez le voir apprécier l’amour en compagnie d’une nouvelle petite amie qui répond au nom de Noe. Il semble donc exclu que pendant son temps libre, il aime les aventures qui tournent autour du cœur de Susana dans «L’île des tentations».

