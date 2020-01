Qu’est-il arrivé à DCI ‘Taff’ Jones? Où est-il maintenant? – HITC

La série ITV s’est rapidement imposée comme celle à battre en 2020.

Le public est curieux de savoir ce qui est arrivé à DCI ‘Taff’ Jones après avoir regardé la fascinante nouvelle série White House Farm.

L’année dernière a été excellente pour la télévision, mais 2020 est déjà bien parti grâce à Netflix et ITV. La dernière série à avoir des spectateurs collés aux écrans est White House Farm, qui est arrivée sur ITV le mercredi 8 janvier.

Le drame de six épisodes a déjà suscité de nombreux éloges pour sa lutte contre les événements choquants de la vie réelle. Les écrivains Kris Mrksa et Giula Sandler tournent leur objectif vers les meurtres de la Ferme de la Maison Blanche qui ont eu lieu en août 1985, avec une distribution d’ensemble stellaire.

June et Nevill Bamber ont été tuées par balle à l’intérieur de la ferme, tout comme la fille adoptive Sheila Caffell et ses fils jumeaux de six ans, Daniel et Nicholas. Le seul survivant était Jeremy Bamber, 24 ans, qui a dit qu’il se trouvait dans les environs pendant les tragédies. La série plonge dans l’enquête qui a suivi.

Ferme de la Maison Blanche: DCI ‘Taff’ Jones

L’une des personnes impliquées dans cette affaire était DCI Thomas ‘Taff’ Jones.

Il était l’officier enquêteur principal sur l’affaire, mais a en fait été renvoyé pour des «raisons opérationnelles», comme l’a noté le Mirror.

Comme l’a confirmé l’Evening Standard, lorsqu’il a inspecté la scène du crime pour la première fois, il pensait qu’il y avait eu un meurtre-suicide, ce qui a pesé sur le fait que Sheila l’a fait avant de se suicider. Le juge Lord Justice Kay a affirmé par la suite que cela avait eu un impact substantiel sur la manière dont l’affaire était traitée.

Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour critiquer les choix qu’il a faits dans l’émission, tels que la combustion de preuves. Mais qu’est-ce qui lui est arrivé?

Qu’est-il arrivé à DCI ‘Taff’ Jones?

Selon le Mirror, DCI Thomas «Taff» Jones est décédé.

Avant que l’affaire Bamber ne soit jugée en octobre 1986, Taff est décédé des suites d’un accident anormal à son domicile. La même source note que la cause du décès serait une chute d’une échelle.

Bien qu’il soit décédé avant le procès, le East Anglian Daily Times note que Jones croyait que Bamber était innocent.

Qui a joué DCI ‘Taff’ Jones?

DCI ‘Taff’ Jones est joué par Stephen Graham.

L’acteur anglais de 46 ans est surtout connu pour avoir incarné le personnage d’Andrew «Combo» Gascoigne dans le film This is England et la série télévisée de Shane Meadows.

Cependant, il a également joué dans des groupes tels que Snatch (Tommy), Gangs of New York (Shang), Public Enemies (Baby Face Nelson), Hyena (David Knight) et la franchise Pirates des Caraïbes (Scrum).

Plus récemment, il était également dans l’épopée mob de Martin Scorsese, The Irishman, dans lequel il incarnait Anthony «Tony Pro» Provenzano. Il est actuellement disponible pour diffuser sur Netflix.

