Qu’est-il arrivé à Geordi La Forge après Star Trek: la prochaine génération?

Star Trek: Picard a déjà vu le retour de Data, Riker et Deana Troi. De plus, Jeri Ryan du Voyager revient en tant que Seven of Nine pour la seconde moitié de la saison. Mais il y a encore un tas de personnages de The Next Generation que les fans aimeraient revoir dans l’émission. Le chef d’entre eux est Geordi La Forge. Mais en attendant que l’ingénieur en chef de l’Enterprise-D réapparaisse, récapitulons ce qui nous est arrivé après les événements de TNG.

Après la conclusion de la série, La Forge est revenu dans les quatre films TNG. Dans Generation, il a été kidnappé par le docteur Tolian Soran qui a utilisé le VISOR de La Forge pour détourner l’Enterprise, ce qui a finalement entraîné sa destruction. Lorsque nous l’avons vu pour la première fois dans First Contact, La Forge avait renoncé à utiliser sa visière et avait plutôt opté pour des implants oculaires.

First Contact a présenté l’équipage, dans l’Enterprise-E nouvellement construit, plongé dans le passé – 2063, pour être précis. Ici, La Forge a pu rencontrer son héros, Zefram Cochran, et ensemble, ils ont pu ramener le navire à la bonne période. Dans Insurrection, il a connu un coucher de soleil de ses propres yeux pour la première fois grâce au rayonnement régénérateur de la planète Ba’Ku qui guérit temporairement sa vue.

Enfin, dans Nemesis, La Forge a aidé son meilleur ami Data à se sacrifier pour sauver le reste de l’équipage, mais il a également aidé à construire le B-4, le “frère” de Data qui semblait rappeler certains des souvenirs de Data. Cependant, comme Picard l’a expliqué, le B-4 a finalement été mis hors service car il n’a pas atteint le niveau de sensibilité de Data.

Notre dernière mise à jour sur La Forge provient de la bande dessinée Star Trek: Picard Countdown. Cela a révélé qu’il était un élément clé de la construction de la flotte de sauvetage romulienne sur Mars – la même qui a été détruite par des terroristes synthétiques. Cependant, Geordi aurait survécu à l’attaque.

LeVar Burton est certainement prêt pour un retour aux côtés de ses anciens membres de la distribution TNG en Picard, mais à notre connaissance, cela ne se produira pas dans la saison 1. Espérons que Burton – et les fans – obtiendront leur souhait Star Trek: Picard la saison 2 cependant, qui est déjà confirmée dans les travaux.