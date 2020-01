Qu’est-il arrivé à la chaîne Universal TV sur Sky? Les téléspectateurs déconcertés par «Sky Comedy» – HITC

La chaîne Universal TV sur Sky et Virgin TV n’est plus mais pourquoi?

Il va sans dire qu’au fil du temps, nous nous sentons à l’aise à notre manière et aimons les choses d’une certaine manière.

Cela signifie que lorsque quelque chose d’inattendu change, cela peut jeter une énorme clé dans les travaux.

Même si vous ne pensez peut-être pas qu’une chaîne de télévision peut avoir cet effet, vous vous trompez, comme l’ont découvert les téléspectateurs de la chaîne de télévision universelle.

La chaîne Universal TV a disparu

C’est vrai, Universal TV (Sky 113 et Virgin 121/122) a disparu des ondes après son lancement officiel au Royaume-Uni en 1999.

La suppression de la chaîne Universal a eu lieu le 27 janvier 2020 et, au lieu de simplement passer à un nouveau numéro de chaîne, Universal TV est remplacée par une autre chaîne.

Qu’est-ce qui prend sa place?

Sky Comedy. Les téléspectateurs qui espéraient syntoniser la chaîne de télévision universelle sur Sky, Virgin ou BT TV ont constaté que l’occupation de l’espace était la toute nouvelle chaîne Sky Comedy.

La nouvelle chaîne n’a été annoncée que récemment et a fait ses premières apparitions dans les programmes télévisés le 27 janvier. Il convient également de noter que Universal TV et Sky Comedy appartiennent à la même société mère, Comcast.

Sky Comedy proposera une multitude de programmes, principalement des États-Unis, y compris le Saturday Night Live, des séries telles que The Office et Parks and Recreation ainsi qu’une multitude de talk-shows et bien plus encore.

Les téléspectateurs réagissent au canal sortant

Il est prudent de dire que tout le monde n’a pas été heureux de voir Sky Comedy usurper la chaîne Universal et de nombreux téléspectateurs, qui n’ont peut-être pas entendu parler du changement de chaîne au préalable, se sont tournés vers les médias sociaux, en partie pour se plaindre, mais aussi pour rechercher des réponses. Ciel et Vierge.

Un utilisateur de Twitter, confus au départ, a écrit: “Est-ce que quelqu’un au Royaume-Uni sait pourquoi la chaîne Universal apparaît comme” plus disponible “à partir de lundi sur Virgin?”

Alors qu’un autre a ajouté en plaisantant: «Je fume, la chaîne universelle quitte le Royaume-Uni alors maintenant où vais-je obtenir mes émissions criminelles ??? Bloody Brexit. “

Alors que cet utilisateur de Twitter est fasciné par la bataille potentielle des classements qui pourrait s’ensuivre.

