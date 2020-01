Jackson Avery n’est peut-être pas l’un des personnages originaux de Grey’s Anatomy, mais au cours des 10 dernières années, le personnage a été fidèle. À travers ses années en tant que résident coquet jusqu’à son mandat comme l’un des chirurgiens plasticiens les plus respectés du pays, Jackson est devenu tout aussi gris que tout autre personnage de la série.

Bien que chaque scénario mettant en vedette l’ancien doc de Mercy West ait toujours des fans à l’écoute, c’est l’histoire déchirante entre Jackson et son collègue, April Kepner, qui a conquis les fans. Tout au long de leur histoire, le couple a perdu un enfant et en a eu un autre, mais depuis le départ d’avril il y a deux ans, leur fille a mystérieusement disparu. Alors, qu’est-il arrivé à la fille de Jackson?

Jesse Williams | Eric McCandless / Walt Disney Television via . via via .

L’histoire d’Avery Jackson et April Kepner

April Kepner et Jackson Avery ont rejoint Grey’s Anatomy dans la saison six lorsque Seattle Grace et Mercy West ont fusionné pour former Seattle Grace Mercy West. Jackson était un jeune chirurgien arrogant, et à l’insu des autres médecins, le fils de Harper Avery. April était une médecin au visage frais et bon, qui était plus connue pour ses valeurs religieuses et morales que pour ses compétences chirurgicales.

Les deux médecins ont commencé comme leurs meilleurs amis, avec April marchant dans l’allée avec un homme différent. Mais à la fin, April a laissé son marié à l’autel et s’est enfuie avec le beau Dr Avery.

Finalement, April est tombée enceinte. Le couple était ravi de devenir parents Malheureusement, leur enfant est décédé peu de temps après la naissance, paralysant avril et finissant par détruire le mariage du couple.

C’est lorsque le couple était au bord du divorce qu’April a découvert qu’elle était à nouveau enceinte. April a donné naissance à Harriet Kepner-Avery le jour où Owen et Amelia devaient se marier.

Alors que Jackson et April tentaient de donner une nouvelle chance à leur famille, April a finalement épousé Matthew, l’homme qu’elle avait laissé à l’autel en premier lieu.

Qu’est-il arrivé à Harriet?

Après la naissance d’Harriet, la petite fille a fait plusieurs apparitions dans le spectacle. Selon Grey’s Anatomy Fandom, Harriet est apparue dans 19 épisodes de Grey’s. Mais quand April a quitté la série à la fin de la saison 14, Harriet semble l’avoir accompagnée. Harriet a fait des apparitions dispersées depuis.

Les fans ont mis en doute la disparition de Harriet sur Reddit, notant que son absence soudaine fait ressembler Jackson à un père négligent. Ce scénario ne serait certainement pas conforme aux valeurs et au caractère de Jackson. Mais tout est-il vraiment tel qu’il apparaît?

L’histoire de Harriet est similaire à celle des autres enfants de la série

Les fans de Grey’s Anatomy savent que les enfants des personnages principaux vont et viennent souvent. Plusieurs habitués ont des enfants, Meredith Gray étant elle-même mère de trois enfants. Mais si vous êtes un spectateur occasionnel de l’émission, vous ne savez presque pas qu’un des médecins a des enfants.

À l’occasion, un épisode montrera l’un des médecins déposant leur enfant à la garderie ou le montrera à la maison. Mais cette saison, l’accent mis sur Meredith et sur la façon dont elle a utilisé l’assurance médicale de sa fille était probablement le plus que nous ayons vu ou entendu parler des enfants Shepherd depuis de nombreuses années.

Alors, où sont tous les enfants? En réalité, ils sont probablement tous à l’école ou traînent ensemble à la garderie de l’hôpital.

Les fans peuvent se plaindre du fait que les enfants n’ont pas assez de temps d’écran et, certes, ils n’en ont probablement pas. Mais les histoires entre les médecins sont ce qui fait que le spectacle continue et si plus de temps était consacré à leur vie à la maison, les fans se demanderaient probablement pourquoi les autres personnages ont moins de temps.

Autant les fans aimeraient plus de Grey’s, il n’y a que ce que vous pouvez faire en une heure.